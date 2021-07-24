2021年7月24日(土) 18:00
２５日の宮古島地方の天気
宮古島地方気象台の発表(午後５時)によると
２５日の宮古島地方の天気は
くもり 時々晴れ 所により夕方から夜のはじめ頃 雨
波 ６メートル 後 ４メートル うねり を伴う
最低気温は２８度、最高気温は３１度
降水確率 午前中２０％ 午後２０％
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