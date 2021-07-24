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2021年7月24日(土) 18:00

２５日の宮古島地方の天気

　宮古島地方気象台の発表(午後５時)によると

　２５日の宮古島地方の天気は

　くもり　時々晴れ　所により夕方から夜のはじめ頃　雨


　波　６メートル　後　４メートル　うねり　を伴う

　最低気温は２８度、最高気温は３１度

　降水確率　午前中２０％　午後２０％

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  • 宮古島の人口

    令和3年7月1日現在

    宮古島市 54,856 人
    27,726 人
    27,130 人
    世帯数 28,629 軒
    多良間村 1,097 人
    604 人
    493 人
    世帯数 529 軒

  • 天気


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