2021年7月24日(土) 19:30
【停電情報・24日午後7時10分】宮古島市各地区での停電状況
沖縄電力発表（24日午後7時10分)
停電戸数が多いのは
上野／上野120、新里140、野原270
宮国 40
下地／上地 60、嘉手苅90、川満40
来間130、洲鎌120、与那覇10
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