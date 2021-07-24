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2021年7月24日(土) 19:30

【停電情報・24日午後7時10分】宮古島市各地区での停電状況

沖縄電力発表（24日午後7時10分)


　停電戸数が多いのは


　　上野／上野120、新里140、野原270

　　　　　　 宮国 40

　　下地／上地 60、嘉手苅90、川満40

　　　　　　 来間130、洲鎌120、与那覇10

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  • 宮古島の人口

    令和3年7月1日現在

    宮古島市 54,856 人
    27,726 人
    27,130 人
    世帯数 28,629 軒
    多良間村 1,097 人
    604 人
    493 人
    世帯数 529 軒

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