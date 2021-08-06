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2021年8月6日(金) 19:45

令和3年8月のこよみ

令和3年8月（葉月

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

１日
(日)		 ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎観光の日◎水の週間
◎スターウィーク◎世界母乳育児週間◎機械週間（―７日）
◎「自然に親しむ運動」月間◎雑誌愛読月間（―20日）
◎ドッグ・デイズ（―23日）
◎道路ふれあい月間◎電気使用安全月間◎食品衛生月間
◎北方領土返還要求運動強調月間◎地球市民月間
◎パイン消費拡大月間（―31日）

２日
(月)

 ◎学制発布記念日
■ 宮古島市▽宮古島市立図書館休館日
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽新型コロナワクチン接種（12歳以上～一般未接種）１回目（午後１時・コミュニティー施設）

３日
(火)

 ◎ちゅらさんの日
◎ハサミの日
■ 宮古島市
▽マタニティースクール（午後２時・宮古島市保健センター）
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽絵画教室開校式（午前10時15分集合・10時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）
▽村産業共進会（午後３時・コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

４日
(水)

 ◎箸の日
■ 宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□ 平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□ 城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽絵画教室（午前９時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

５日
(木)

 ◎ハンコの日
■ 宮古島市
□ 平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□ 城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■ 多良間村
▽絵画教室（午前９時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

６日
(金)

 ◎広島平和記念日
■ 宮古島市
□ 平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□ 城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽絵画教室（午前９時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）

７日
(土)

 ◎立秋
■ 多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽絵画教室閉校式（午前９時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）

８日
(日)

 ◎山の日◎パパイヤの日◎東京２０２０オリンピック閉会式
◎白桃の日（―10日）
■ 宮古島市
▽宮古島市立図書館休館日（山の日）
■ 多良間村
▽水泳教室開校式（午前10時30分／午後２時30分・多良間中学校プール）

９日
(月)

 ◎長崎原爆の日
■ 宮古島市
▽宮古島市立図書館休館日
■ 多良間村
▽水泳教室（午前９時30分／午後２時・多良間中学校プール）

10日
(火)

 ◎道の日◎健康ハート週間（―16日）
■ 宮古島市
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽水泳教室（午前９時30分／午後２時・多良間中学校プール）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

11日
(水)

 ■ 宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□ 平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□ 城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽水泳教室閉校式（午前９時30分／午後１時・多良間中学校プール）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

12日
(木)

 ◎国際青少年デー
■ 宮古島市
□ 平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□ 城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■ 多良間村
▽畜産共進会（午後１時・家畜セリ市場）▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

13日
(金)

 ■ 宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
□ 平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□ 城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

14日
(土)

 ◎旧七夕
■ 宮古島市
▽乳幼児健診（１歳６カ月児・午前８時40分／３歳６カ月児・午後０時40分・宮古島市保健センター）
■ 多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

15日
(日)

 ◎終戦記念日

16日
(月)

 ■ 宮古島市
▽宮古島市立図書館休館日
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

17日(火)

 ◎パイナップルの日
■ 宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

18日(水)

 ◎高校野球記念日
■ 宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□ 平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□ 城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽年金相談会（午前11時・多良間村役場１階小会議室）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

19日(木)

 ◎俳句の日・俳句記念日
■ 宮古島市▽宮古島市立図書館休館日（定期館内整理日）
□ 平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□ 城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■ 多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

20日(金)

 ◎県民交通事故０の日◎旧盆　迎え日
■ 宮古島市
□ 平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□ 城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

21日(土)


 ■ 多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

22日(日)

 ◎旧盆　送り日

23日
(月)

 ◎処暑
■ 宮古島市
▽宮古島市立図書館休館日
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽新型コロナワクチン接種（12歳以上～一般未接種）２回目（午後１時・コミュニティー施設）

24日(火)

 ◎東京２０２０パラリンピック開会式
■ 宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・城辺公民館）
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

25日
(水)

 ◎道路防災週間（―31日）
■ 宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□ 平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□ 城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

26日(木)

 ◎人権宣言記念日
■ 宮古島市
□ 平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□ 城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■ 多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

27日(金)

 ■ 宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
□ 平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□ 城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

28日
(土)

 ◎バイオリンの日
■ 宮古島市
▽乳幼児健診（１歳６カ月児・午前８時40分／３歳６カ月児・午後０時40分・宮古島市保健センター）
■ 多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
29日
(日)		 ◎文化財保護法施行記念日
30日
(月)		 ◎冒険家の日◎防災週間◎秋の建築物防災週間（―９月５日）
■ 宮古島市
▽宮古島市立図書館休館日
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
31日
(火)		 ◎二百十日◎野菜の日
■ 宮古島市
□ 城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
■ 多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

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  • 宮古島の人口

    令和3年8月1日現在

    宮古島市 54,847人
    27,721 人
    27,126 人
    世帯数 28,642 軒
    多良間村 1,094 人
    601 人
    493 人
    世帯数 525 軒

  • 天気


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