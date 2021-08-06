2021年8月6日(金) 19:45
令和3年8月のこよみ
令和3年8月（葉月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(日)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎観光の日◎水の週間
◎スターウィーク◎世界母乳育児週間◎機械週間（―７日）
◎「自然に親しむ運動」月間◎雑誌愛読月間（―20日）
◎ドッグ・デイズ（―23日）
◎道路ふれあい月間◎電気使用安全月間◎食品衛生月間
◎北方領土返還要求運動強調月間◎地球市民月間
◎パイン消費拡大月間（―31日）
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２日
|◎学制発布記念日
■ 宮古島市▽宮古島市立図書館休館日
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽新型コロナワクチン接種（12歳以上～一般未接種）１回目（午後１時・コミュニティー施設）
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３日
|◎ちゅらさんの日
◎ハサミの日
■ 宮古島市
▽マタニティースクール（午後２時・宮古島市保健センター）
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽絵画教室開校式（午前10時15分集合・10時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）
▽村産業共進会（午後３時・コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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４日
|◎箸の日
■ 宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□ 平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□ 城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽絵画教室（午前９時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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５日
|◎ハンコの日
■ 宮古島市
□ 平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□ 城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■ 多良間村
▽絵画教室（午前９時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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６日
|◎広島平和記念日
■ 宮古島市
□ 平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□ 城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽絵画教室（午前９時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）
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７日
|◎立秋
■ 多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽絵画教室閉校式（午前９時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）
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８日
|◎山の日◎パパイヤの日◎東京２０２０オリンピック閉会式
◎白桃の日（―10日）
■ 宮古島市
▽宮古島市立図書館休館日（山の日）
■ 多良間村
▽水泳教室開校式（午前10時30分／午後２時30分・多良間中学校プール）
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９日
|◎長崎原爆の日
■ 宮古島市
▽宮古島市立図書館休館日
■ 多良間村
▽水泳教室（午前９時30分／午後２時・多良間中学校プール）
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10日
|◎道の日◎健康ハート週間（―16日）
■ 宮古島市
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽水泳教室（午前９時30分／午後２時・多良間中学校プール）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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11日
|■ 宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□ 平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□ 城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽水泳教室閉校式（午前９時30分／午後１時・多良間中学校プール）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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12日
|◎国際青少年デー
■ 宮古島市
□ 平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□ 城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■ 多良間村
▽畜産共進会（午後１時・家畜セリ市場）▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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13日
|■ 宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
□ 平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□ 城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
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14日
|◎旧七夕
■ 宮古島市
▽乳幼児健診（１歳６カ月児・午前８時40分／３歳６カ月児・午後０時40分・宮古島市保健センター）
■ 多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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15日
|◎終戦記念日
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16日
|■ 宮古島市
▽宮古島市立図書館休館日
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
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17日(火)
|◎パイナップルの日
■ 宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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18日(水)
|◎高校野球記念日
■ 宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□ 平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□ 城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽年金相談会（午前11時・多良間村役場１階小会議室）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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19日(木)
|◎俳句の日・俳句記念日
■ 宮古島市▽宮古島市立図書館休館日（定期館内整理日）
□ 平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□ 城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■ 多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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20日(金)
|◎県民交通事故０の日◎旧盆 迎え日
■ 宮古島市
□ 平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□ 城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
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21日(土)
|■ 多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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22日(日)
|◎旧盆 送り日
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23日
|◎処暑
■ 宮古島市
▽宮古島市立図書館休館日
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽新型コロナワクチン接種（12歳以上～一般未接種）２回目（午後１時・コミュニティー施設）
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24日(火)
|◎東京２０２０パラリンピック開会式
■ 宮古島市
▽無料人権相談（午後２時・城辺公民館）
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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25日
|◎道路防災週間（―31日）
■ 宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□ 平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□ 城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■ 多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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26日(木)
|◎人権宣言記念日
■ 宮古島市
□ 平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□ 城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□ 上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■ 多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
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27日(金)
|■ 宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
□ 平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□ 城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
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28日
|◎バイオリンの日
■ 宮古島市
▽乳幼児健診（１歳６カ月児・午前８時40分／３歳６カ月児・午後０時40分・宮古島市保健センター）
■ 多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
|29日
(日)
|◎文化財保護法施行記念日
|30日
(月)
|◎冒険家の日◎防災週間◎秋の建築物防災週間（―９月５日）
■ 宮古島市
▽宮古島市立図書館休館日
□ 平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□ 城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□ 下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
|31日
(火)
|◎二百十日◎野菜の日
■ 宮古島市
□ 城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□ 伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
■ 多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。