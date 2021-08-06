１日

(日) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎観光の日◎水の週間

◎スターウィーク◎世界母乳育児週間◎機械週間（―７日）

◎「自然に親しむ運動」月間◎雑誌愛読月間（―20日）

◎ドッグ・デイズ（―23日）

◎道路ふれあい月間◎電気使用安全月間◎食品衛生月間

◎北方領土返還要求運動強調月間◎地球市民月間

◎パイン消費拡大月間（―31日）

２日

(月) ◎学制発布記念日

■ 宮古島市▽宮古島市立図書館休館日

□ 平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□ 城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■ 多良間村

▽新型コロナワクチン接種（12歳以上～一般未接種）１回目（午後１時・コミュニティー施設）

３日

(火) ◎ちゅらさんの日

◎ハサミの日

■ 宮古島市

▽マタニティースクール（午後２時・宮古島市保健センター）

□ 平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□ 城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□ 伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□ 下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■ 多良間村

▽絵画教室開校式（午前10時15分集合・10時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）

▽村産業共進会（午後３時・コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

４日

(水) ◎箸の日

■ 宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□ 平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□ 城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■ 多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

▽絵画教室（午前９時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

５日

(木) ◎ハンコの日

■ 宮古島市

□ 平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□ 城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□ 上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■ 多良間村

▽絵画教室（午前９時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

６日

(金) ◎広島平和記念日

■ 宮古島市

□ 平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□ 城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■ 多良間村

▽絵画教室（午前９時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）

７日

(土) ◎立秋

■ 多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

▽絵画教室閉校式（午前９時30分／午後１時30分・コミュニティー施設）

８日

(日) ◎山の日◎パパイヤの日◎東京２０２０オリンピック閉会式

◎白桃の日（―10日）

■ 宮古島市

▽宮古島市立図書館休館日（山の日）

■ 多良間村

▽水泳教室開校式（午前10時30分／午後２時30分・多良間中学校プール）

９日

(月) ◎長崎原爆の日

■ 宮古島市

▽宮古島市立図書館休館日

■ 多良間村

▽水泳教室（午前９時30分／午後２時・多良間中学校プール）

10日

(火) ◎道の日◎健康ハート週間（―16日）

■ 宮古島市

□ 平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□ 城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□ 伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□ 下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■ 多良間村

▽水泳教室（午前９時30分／午後２時・多良間中学校プール）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

11日

(水) ■ 宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□ 平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□ 城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■ 多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

▽水泳教室閉校式（午前９時30分／午後１時・多良間中学校プール）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

12日

(木) ◎国際青少年デー

■ 宮古島市

□ 平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□ 城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□ 上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■ 多良間村

▽畜産共進会（午後１時・家畜セリ市場）▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

13日

(金) ■ 宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

□ 平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□ 城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

14日

(土) ◎旧七夕

■ 宮古島市

▽乳幼児健診（１歳６カ月児・午前８時40分／３歳６カ月児・午後０時40分・宮古島市保健センター）

■ 多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



15日

(日) ◎終戦記念日

16日

(月) ■ 宮古島市

▽宮古島市立図書館休館日

□ 平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□ 城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

17日(火) ◎パイナップルの日

■ 宮古島市

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）

□ 平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□ 伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□ 下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■ 多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

18日(水) ◎高校野球記念日

■ 宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□ 平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□ 城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■ 多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

▽年金相談会（午前11時・多良間村役場１階小会議室）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

19日(木) ◎俳句の日・俳句記念日

■ 宮古島市▽宮古島市立図書館休館日（定期館内整理日）

□ 平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□ 城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□ 上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■ 多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

20日(金) ◎県民交通事故０の日◎旧盆 迎え日

■ 宮古島市

□ 平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□ 城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

21日(土)

■ 多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

22日(日) ◎旧盆 送り日

23日

(月) ◎処暑

■ 宮古島市

▽宮古島市立図書館休館日

□ 平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□ 城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■ 多良間村

▽新型コロナワクチン接種（12歳以上～一般未接種）２回目（午後１時・コミュニティー施設）



24日(火) ◎東京２０２０パラリンピック開会式

■ 宮古島市

▽無料人権相談（午後２時・城辺公民館）

□ 平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□ 城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□ 伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□ 下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■ 多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

25日

(水) ◎道路防災週間（―31日）

■ 宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□ 平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□ 城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■ 多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

26日(木) ◎人権宣言記念日

■ 宮古島市

□ 平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□ 城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□ 上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■ 多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）



27日(金) ■ 宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

□ 平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□ 城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

28日

(土) ◎バイオリンの日

■ 宮古島市

▽乳幼児健診（１歳６カ月児・午前８時40分／３歳６カ月児・午後０時40分・宮古島市保健センター）

■ 多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

29日

(日) ◎文化財保護法施行記念日

30日

(月) ◎冒険家の日◎防災週間◎秋の建築物防災週間（―９月５日）

■ 宮古島市

▽宮古島市立図書館休館日

□ 平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□ 城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□ 下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）