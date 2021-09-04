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2021年9月4日(土) 0:57

令和3年9月のこよみ

令和3年9月（長月）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

１日

(水)

 ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎防災の日
◎関東大震災記念日◎防災週間◎秋の建築物防災週間（－５日）
◎美容週間◎しんくみの日週間（－７日）
◎下水汚泥資源利用旬間（－10日）◎印刷月間◎宇宙月間
◎オゾン層保護対策推進月間◎バス利用促進月間
◎がん制圧月間◎健康増進普及月間◎食生活改善普及運動
◎障害者雇用促進月間◎知的障害福祉月間
◎全国労働衛生週間準備期間◎船員労働安全衛生月間
◎作業環境測定評価推進運動◎粉じん障害防止総合対策強化月間
◎農作業安全月間◎身元確認強調月間◎自動車点検整備推進運動
◎無保険・無共済バイクをなくそうキャンペーン（－30日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
▽八月御願手始め

２日
(木)

 ■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

３日
(金)

 ◎ちゅらさんの日

４日
(土)

 ◎古酒の日◎くしの日
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

5日
(日)

 ◎東京２０２０パラリンピック閉会式
◎建築物防災指導週間（－11日）

６日
(月)

 ◎黒の日（黒染め）

７日
(火)

 ◎白露
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

８日
(水)

 ◎サンフランシスコ平和条約調印記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

９日
(木)

 ◎救急の日
■多良間村
▽乳幼児健診（午前９時・コミュニティー施設１階）▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

10日
(金)

 ◎二百二十日◎自殺予防週間（－16日）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

11日
(土)

 ◎高齢者交通安全旬間（－20日）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

12日
(日)

13日
(月)

 ◎世界法の日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽新型コロナワクチン予防接種
（午後４時・コミュニティー施設１階）

14日
(火日)

 ◎米寿（八十八歳のお祝い）
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽多良間の八月踊り（八月御願　仲筋正日）

15日
(水)

 ◎老人週間（－21日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽多良間の八月踊り（八月御願　塩川正日）
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）

16日
(木)

 ◎全国海難防止強調運動（－30日）
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽多良間の八月踊り（八月御願　別れ）
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

17日
(金)

 ■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

18日
(土)

 ■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時40分／３歳６カ月児・午後０時40分・宮古島市保健センター）

19日
(日)

 ■多良間村
▽第54回多良間村陸上競技大会（午前８時30分開会式・多良間中学校グラウンド）

20日
(月)

 ◎県民交通事故０の日◎敬老の日◎彼岸入り
◎動物愛護週間（－26日）◎空の旬間（－30日）

21日
(火)

 ◎十五夜◎秋の全国交通安全運動（－30日）
■宮古島市
▽無料人権相談
（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

22日
(水)

 ■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳６カ月児・午前８時40分／３歳６カ月児・午後０時40分・宮古島市保健センター）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

23日
(木)

 ◎秋分の日

24日
(金)

 ◎結核予防週間（－30日）◎環境衛生週間（－10月1日）
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

25日
(土)

 ■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）

26日
(日)

 ◎彼岸明け

27日
(月)

 ◎世界観光の日
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室
（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

28日
(火)

 ◎世界狂犬病デー
■宮古島市
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

29日
(水)

 ◎クリーニングの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・市健康増進課）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）
30日
(木)		 ◎世界翻訳の日
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。

４日
(月)

今日のニュース

  • 宮古島の人口

    令和3年9月1日現在

    宮古島市 54,907人
    27,762 人
    27,145 人
    世帯数 28,295 軒
    多良間村 1,085 人
    596 人
    489 人
    世帯数 523 軒

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