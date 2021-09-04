１日 (水) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎防災の日

◎関東大震災記念日◎防災週間◎秋の建築物防災週間（－５日）

◎美容週間◎しんくみの日週間（－７日）

◎下水汚泥資源利用旬間（－10日）◎印刷月間◎宇宙月間

◎オゾン層保護対策推進月間◎バス利用促進月間

◎がん制圧月間◎健康増進普及月間◎食生活改善普及運動

◎障害者雇用促進月間◎知的障害福祉月間

◎全国労働衛生週間準備期間◎船員労働安全衛生月間

◎作業環境測定評価推進運動◎粉じん障害防止総合対策強化月間

◎農作業安全月間◎身元確認強調月間◎自動車点検整備推進運動

◎無保険・無共済バイクをなくそうキャンペーン（－30日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

▽八月御願手始め

２日

(木) ■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

３日

(金) ◎ちゅらさんの日

４日

(土) ◎古酒の日◎くしの日

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

5日

(日) ◎東京２０２０パラリンピック閉会式

◎建築物防災指導週間（－11日）





６日

(月) ◎黒の日（黒染め）

７日

(火) ◎白露

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

８日

(水) ◎サンフランシスコ平和条約調印記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

９日

(木) ◎救急の日

■多良間村

▽乳幼児健診（午前９時・コミュニティー施設１階）▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

10日

(金) ◎二百二十日◎自殺予防週間（－16日）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

11日

(土) ◎高齢者交通安全旬間（－20日）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）





12日

(日)

13日

(月) ◎世界法の日

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽新型コロナワクチン予防接種

（午後４時・コミュニティー施設１階）

14日

(火日) ◎米寿（八十八歳のお祝い）

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽多良間の八月踊り（八月御願 仲筋正日）

15日

(水) ◎老人週間（－21日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽多良間の八月踊り（八月御願 塩川正日）

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

16日

(木) ◎全国海難防止強調運動（－30日）

■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽多良間の八月踊り（八月御願 別れ）

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

17日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前８時50分／10カ月児・午後０時50分・宮古島市保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

18日

(土) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳６カ月児・午前８時40分／３歳６カ月児・午後０時40分・宮古島市保健センター）

19日

(日) ■多良間村

▽第54回多良間村陸上競技大会（午前８時30分開会式・多良間中学校グラウンド）

20日

(月) ◎県民交通事故０の日◎敬老の日◎彼岸入り

◎動物愛護週間（－26日）◎空の旬間（－30日）

21日

(火) ◎十五夜◎秋の全国交通安全運動（－30日）

■宮古島市

▽無料人権相談

（午後１時30分・市役所総合庁舎１階地域振興課）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

22日

(水) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳６カ月児・午前８時40分／３歳６カ月児・午後０時40分・宮古島市保健センター）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□上野地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

23日

(木) ◎秋分の日



24日

(金) ◎結核予防週間（－30日）◎環境衛生週間（－10月1日）

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

25日

(土) ■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

26日

(日) ◎彼岸明け

27日

(月) ◎世界観光の日

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽洲鎌・棚根・嘉手苅・入江生きいき教室

（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

28日

(火) ◎世界狂犬病デー

■宮古島市

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満・来間生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）

29日

(水) ◎クリーニングの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・市健康増進課）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上野老人福祉センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設１階）

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽多良間塾（午後６時30分・図書館２階）