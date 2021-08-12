新型コロナ拡大受け20日まで





新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を受け、宮古保健所は保健師などの業務負担の軽減と積極的疫学調査体制を強化するため、12日から生活衛生などに関する窓口業務を一時休止する。期間は20日まで。



停止するのは以下に係る申請・相談・受付・許可証発行などの窓口業務。



①生活衛生関連＝理容所、美容所、旅館業、クリーニング所、公衆浴場、興行場、特定建築物、建築物衛生管理事業者登録、水道法、住宅宿泊（民泊）

②食品衛生関連＝食品衛生法（営業許可申請・営業許可等）、調理師法、製菓衛生師法、と畜法、化製場法

③動物関連＝動物取扱業、動物愛護関係

④医事薬事関連＝医療法、施術所・歯科衛生技工所、医療従事者免許、医薬品医療機器等法、毒物及び劇物取扱法、麻向法

⑤環境保全関連＝産業廃棄物処分業・収集運搬業、自動車リサイクル（解体・破砕業）業、フロン排出規制法、土壌汚染防止対策、赤土等流出防止条例、特定粉じん（石綿）排出作業、水質汚濁防止法、浄化槽、温泉法

⑤のみ郵送等で受け付け。⑤以外は受け付けない。



問い合わせは宮古保健所生活環境班（電話72・３５０１）。