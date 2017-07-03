１日 (土) ◎国民安全の日◎童謡の日◎弁理士の日◎建築士の日

◎こころの看護の日◎更生保護の日◎飲酒運転の根絶運動の日

◎交通安全県民の日◎全国安全週間◎国家公務員安全週間

◎ハンセン病を正しく理解する週間（－１日）

◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－４日）◎郵便番号週間

◎労働安全週間（－７日）◎薬物乱用防止運動月間

◎沖縄県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（－１９日）

◎夏の健康を守る運動（－２０日）

◎社会を明るくする運動全国強調月間

◎青少年の非行問題に取り組む全国強調月間

◎心とからだの健康づくり推進月間◎「愛の血液助け合い運動」月間

◎海岸愛護月間◎全国海難防止強調運動◎採石災害防止月間

◎夏の省エネキャンペーン◎労働者派遣事業適正運営推進月間

◎夏期食品一斉取締り月間◎沖縄県県産品推奨月間

◎海外安全キャンペーン（－３１日）

■宮古島市

▽第２４回鳴りとぅゆんみゃ～く方言大会

（午後６時３０分開演・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）

▽池間生きいき教室

（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村

▽書道教室（午前９時３０分・村立図書館２階）

２日

(日) ◎半夏生◎ユネスコ加盟記念日

■宮古島市

▽宮古水まつり２０１７（午前１０時・皆福地下ダム公園）

▽方言講座（午後２時・市中央公民館）

▽自分でできるシロアリ退治講座（午後２時・城辺公民館）

▽ウムヤス・ウムッシ芸能祭（午後３時開演・マティダ市民劇場）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）

３日

(月) ◎ちゅらさんの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区

（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽産婦人科巡回診療（午後４時３０分・村診療所）

４日

(火) ▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽パウダーアート講座（午後２時・城辺公民館）

▽三線講座（午後７時３０分・下地公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽多良間村少年海外奨学生派遣助成金交付式

（午後４時３０分・村役場２階会議室）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

5日

(水) ▽マタニティーヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽笑いヨガ講座（午後１時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼／午後１時２０分・鏡原小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中

（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

６日

(木) ◎公認会計士の日

■宮古島市

▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／午後４時３０分・狩俣中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

７日

(金) ◎小暑◎七夕

■宮古島市

▽４カ月児健診（午前９時・平良保健センター）

▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）

▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回

（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時２０分・久松小）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

８日

(土) ■宮古島市

▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）

▽第１０回ツール・ド・宮古島２０１７・サイクリング

（正午・トゥリバー地区主会場、宮古島市内）

▽３歳児健診（午後１時・平良保健センター）

▽第３３回チャリティーショー青少年に母の愛を

（午後２時開演・マティダ市民劇場）

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

□平良地区

▽池間生きいき教室（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村

▽書道教室（午前９時３０分・村立図書館２階）

９日

(日) ■宮古島市

▽第１０回ツール・ド・宮古島２０１７・ロードレース

（午前７時・トゥリバー地区主会場、宮古島市内）

▽方言講座（午後２時・市中央公民館）

▽第２１回「合唱祭」（午後４時開演・マティダ市民劇場）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）

10日

(月) ◎国土建設記念日◎国土建設週間（－１６日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区

（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

11日

(火) ◎世界人口デー

◎夏の交通安全県民運動・飲酒運転根絶取組強化期間（－２０日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）

▽三線講座（午後７時３０分・下地公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽多良間中２年生職場体験（－１２日・村内１２事業所）

▽ふしゃぬふ学校（午後１時３０分・老人福祉センター）

▽予防接種（午後３時・村診療所）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

12日

(水) ■宮古島市

▽笑いヨガ講座（午後１時３０分・下崎公民館）

▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回

（午後０時３０分・くこりもや／午後１時２０分・池間小中）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中

（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽国民年金相談（－１３日・午前１０時・村役場１階会議室）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

13日

(木) ◎日本標準時制定記念日◎生命尊重の日

■宮古島市

▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）

▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校）

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後２時４０分・伊良部小）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村▽食品衛生講習会（午前９時・コミュニティー施設）

▽乳幼児健診（午前１０時３０分・コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

14日

(金) ◎検疫記念日◎港の衛生週間（－２０日）

■宮古島市

▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）

▽３歳児健診（午後１時・平良保健センター）

▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）

▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時５０分・南小／４時３０分・はなぞのこどもえん）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

15日

(土) ◎勤労青少年の日

■宮古島市

▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）

□平良地区

▽池間生きいき教室

（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）

□伊良部地区

▽みらい号巡回

（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）

■多良間村

▽２０１７ハーリー大会（ハーリービーチ・前泊港西側）

16日

(日) ■宮古島市

▽方言講座（午後２時・市中央公民館）

▽平成２９年度「宝くじふるさとワクワク劇場」

（午後５時３０分開演・マティダ市民劇場）

17日

(月) ◎海の日

18日

(火) ■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時３０分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽ＪＩＣＡ沖縄研修員来島▽多良間塾

（午後４時３０分・村立図書館２階）

19日

(水) ■宮古島市

▽マタニティーヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）

▽無料人権相談（午後２時・伊良部前里添多目的施設）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中

（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽ＪＩＣＡ中学校交流

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

20日

(木) ◎海の記念日◎県民交通事故０の日◎海の旬間（－３０日）

■宮古島市

▽小中高校１学期終業式

▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）

▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）

■多良間村

▽幼小中校１学期終業式

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

21日

(金)

◎日本三景の日◎「自然に親しむ運動」月間

◎雑誌愛読月間（－８月２０日）

■宮古島市

▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）

▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽整形外科巡回診療（午後１時・村診療所）

22日

(土) ■宮古島市

▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）

▽宮古島夏まつり２０１７（－２３日・午後５時・市内商店街）

▽チガヤと月桃の籠バッグ講座（午後７時・西原地区公民館）

□平良地区

▽池間生きいき教室

（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村

▽ラジオ体操中央大会（午前６時３０分・多良間小運動場）

▽少年キックベースボール大会（午前８時３０分・多良間小体育館）

23日

(日) ◎大暑◎ふみの日

■宮古島市

▽宮古島市長杯２０１７サマー囲碁まつり

（午前１０時・こすみ囲碁教室）

▽方言講座（午後２時・市中央公民館）

24日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区

（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）

25日

(火) ◎土用の丑

■宮古島市

▽夏休み子ども工作・リメイク缶でペン立て講座

（午前９時３０分・下地公民館）

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）

▽夏休み子ども絵画講座（午後１時３０分・下地公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）

▽三線講座（午後７時３０分・下地公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽水泳教室開講式（午後２時・多良間中プール）

▽予防接種（午後３時・村診療所）

▽身体障がい者巡回相談（－２６日）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

26日

(水) ■宮古島市

▽夏休み子ども工作・リメイク缶でペン立て講座

（午前９時３０分・下地公民館）

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）

▽夏休み子ども絵画講座（午後１時３０分・下地公民館）

▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中

（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽水泳教室（－２７日・午前９時３０分、午後１時・多良間中プール）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

27日

(木) ■宮古島市

▽キッズ英会話講座（午前９時・下地公民館）

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）

▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）

▽親子ハッピーサマー講座（午後２時・西原地区公民館）

▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

28日

(金) ◎水路記念日

■宮古島市

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽水泳教室閉講式（正午・多良間中プール）

▽産婦人科巡回診療（午後１時・村診療所）

29日

(土) ◎アマチュア無線の日

■宮古島市

▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）

▽チガヤと月桃の籠バッグ講座（午後７時・西原地区公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時３０分・村立図書館２階）

30日

(日) ◎プロレス記念日

■宮古島市

▽花づくり講座（午後２時・市中央公民館）

▽第２回Ｎ．Ｓバレエアカデミー宮古校「バレエへの誘い」

（午後３時開演・マティダ市民劇場）