2017年7月3日(月) 21:41
H29年7月のこよみ
平成29年7月(文月)
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(土)
|◎国民安全の日◎童謡の日◎弁理士の日◎建築士の日
◎こころの看護の日◎更生保護の日◎飲酒運転の根絶運動の日
◎交通安全県民の日◎全国安全週間◎国家公務員安全週間
◎ハンセン病を正しく理解する週間（－１日）
◎ねずみ・衛生害虫駆除推進月間（－４日）◎郵便番号週間
◎労働安全週間（－７日）◎薬物乱用防止運動月間
◎沖縄県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（－１９日）
◎夏の健康を守る運動（－２０日）
◎社会を明るくする運動全国強調月間
◎青少年の非行問題に取り組む全国強調月間
◎心とからだの健康づくり推進月間◎「愛の血液助け合い運動」月間
◎海岸愛護月間◎全国海難防止強調運動◎採石災害防止月間
◎夏の省エネキャンペーン◎労働者派遣事業適正運営推進月間
◎夏期食品一斉取締り月間◎沖縄県県産品推奨月間
◎海外安全キャンペーン（－３１日）
■宮古島市
▽第２４回鳴りとぅゆんみゃ～く方言大会
（午後６時３０分開演・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳洲会病院）
▽池間生きいき教室
（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村
▽書道教室（午前９時３０分・村立図書館２階）
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２日
|◎半夏生◎ユネスコ加盟記念日
■宮古島市
▽宮古水まつり２０１７（午前１０時・皆福地下ダム公園）
▽方言講座（午後２時・市中央公民館）
▽自分でできるシロアリ退治講座（午後２時・城辺公民館）
▽ウムヤス・ウムッシ芸能祭（午後３時開演・マティダ市民劇場）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）
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３日
|◎ちゅらさんの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区
（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽産婦人科巡回診療（午後４時３０分・村診療所）
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４日
|▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽パウダーアート講座（午後２時・城辺公民館）
▽三線講座（午後７時３０分・下地公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽多良間村少年海外奨学生派遣助成金交付式
（午後４時３０分・村役場２階会議室）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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5日
|▽マタニティーヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽笑いヨガ講座（午後１時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼／午後１時２０分・鏡原小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中
（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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６日
|◎公認会計士の日
■宮古島市
▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／午後４時３０分・狩俣中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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７日
|◎小暑◎七夕
■宮古島市
▽４カ月児健診（午前９時・平良保健センター）
▽１０カ月児健診（午後１時・平良保健センター）
▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回
（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時２０分・久松小）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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８日
|■宮古島市
▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）
▽第１０回ツール・ド・宮古島２０１７・サイクリング
（正午・トゥリバー地区主会場、宮古島市内）
▽３歳児健診（午後１時・平良保健センター）
▽第３３回チャリティーショー青少年に母の愛を
（午後２時開演・マティダ市民劇場）
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
□平良地区
▽池間生きいき教室（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村
▽書道教室（午前９時３０分・村立図書館２階）
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９日
|■宮古島市
▽第１０回ツール・ド・宮古島２０１７・ロードレース
（午前７時・トゥリバー地区主会場、宮古島市内）
▽方言講座（午後２時・市中央公民館）
▽第２１回「合唱祭」（午後４時開演・マティダ市民劇場）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）
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10日
|◎国土建設記念日◎国土建設週間（－１６日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区
（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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11日
|◎世界人口デー
◎夏の交通安全県民運動・飲酒運転根絶取組強化期間（－２０日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）
▽三線講座（午後７時３０分・下地公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・下崎公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽多良間中２年生職場体験（－１２日・村内１２事業所）
▽ふしゃぬふ学校（午後１時３０分・老人福祉センター）
▽予防接種（午後３時・村診療所）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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12日
|■宮古島市
▽笑いヨガ講座（午後１時３０分・下崎公民館）
▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回
（午後０時３０分・くこりもや／午後１時２０分・池間小中）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中
（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽国民年金相談（－１３日・午前１０時・村役場１階会議室）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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13日
|◎日本標準時制定記念日◎生命尊重の日
■宮古島市
▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）
▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校）
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後２時４０分・伊良部小）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村▽食品衛生講習会（午前９時・コミュニティー施設）
▽乳幼児健診（午前１０時３０分・コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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14日
|◎検疫記念日◎港の衛生週間（－２０日）
■宮古島市
▽１歳半児健診（午前９時・平良保健センター）
▽３歳児健診（午後１時・平良保健センター）
▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）
▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時５０分・南小／４時３０分・はなぞのこどもえん）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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15日
|◎勤労青少年の日
■宮古島市
▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）
□平良地区
▽池間生きいき教室
（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）
□伊良部地区
▽みらい号巡回
（午後１時３０分・佐和田児童館／３時・池間添児童館）
■多良間村
▽２０１７ハーリー大会（ハーリービーチ・前泊港西側）
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16日
|■宮古島市
▽方言講座（午後２時・市中央公民館）
▽平成２９年度「宝くじふるさとワクワク劇場」
（午後５時３０分開演・マティダ市民劇場）
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17日
|◎海の日
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18日
|■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時３０分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽ＪＩＣＡ沖縄研修員来島▽多良間塾
（午後４時３０分・村立図書館２階）
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19日
|■宮古島市
▽マタニティーヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）
▽無料人権相談（午後２時・伊良部前里添多目的施設）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中
（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽ＪＩＣＡ中学校交流
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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20日
|◎海の記念日◎県民交通事故０の日◎海の旬間（－３０日）
■宮古島市
▽小中高校１学期終業式
▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）
▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）
■多良間村
▽幼小中校１学期終業式
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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21日
|◎日本三景の日◎「自然に親しむ運動」月間
◎雑誌愛読月間（－８月２０日）
■宮古島市
▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）
▽琉球舞踊講座（午後７時３０分・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽整形外科巡回診療（午後１時・村診療所）
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22日
|■宮古島市
▽いきいきシルバー講座（午後２時・上野公民館）
▽宮古島夏まつり２０１７（－２３日・午後５時・市内商店街）
▽チガヤと月桃の籠バッグ講座（午後７時・西原地区公民館）
□平良地区
▽池間生きいき教室
（午後３時・池間島離島振興総合センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村
▽ラジオ体操中央大会（午前６時３０分・多良間小運動場）
▽少年キックベースボール大会（午前８時３０分・多良間小体育館）
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23日
|◎大暑◎ふみの日
■宮古島市
▽宮古島市長杯２０１７サマー囲碁まつり
（午前１０時・こすみ囲碁教室）
▽方言講座（午後２時・市中央公民館）
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24日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区
（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）
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25日
|◎土用の丑
■宮古島市
▽夏休み子ども工作・リメイク缶でペン立て講座
（午前９時３０分・下地公民館）
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）
▽夏休み子ども絵画講座（午後１時３０分・下地公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）
▽三線講座（午後７時３０分・下地公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽水泳教室開講式（午後２時・多良間中プール）
▽予防接種（午後３時・村診療所）
▽身体障がい者巡回相談（－２６日）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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26日
|■宮古島市
▽夏休み子ども工作・リメイク缶でペン立て講座
（午前９時３０分・下地公民館）
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）
▽夏休み子ども絵画講座（午後１時３０分・下地公民館）
▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中
（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽水泳教室（－２７日・午前９時３０分、午後１時・多良間中プール）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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27日
|■宮古島市
▽キッズ英会話講座（午前９時・下地公民館）
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）
▽タブレット講座（午後２時・下地公民館）
▽親子ハッピーサマー講座（午後２時・西原地区公民館）
▽かぎやで風を三線でマスターしよう（午後７時・西原地区公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽多良間塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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28日
|◎水路記念日
■宮古島市
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・城辺公民館）
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽水泳教室閉講式（正午・多良間中プール）
▽産婦人科巡回診療（午後１時・村診療所）
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29日
|◎アマチュア無線の日
■宮古島市
▽夏休み子ども絵画教室（午前１０時・上野公民館）
▽チガヤと月桃の籠バッグ講座（午後７時・西原地区公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時３０分・村立図書館２階）
|30日
(日)
|◎プロレス記念日
■宮古島市
▽花づくり講座（午後２時・市中央公民館）
▽第２回Ｎ．Ｓバレエアカデミー宮古校「バレエへの誘い」
（午後３時開演・マティダ市民劇場）
|31日
(月)
|◎パラグライダー記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
▽パッチワーク・バッグ講座（午後２時・下崎公民館）
■多良間村
▽絵画教室開講式（午後１時３０分・コミュニティー施設）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。