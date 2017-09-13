県高校商業実務大会





県高校商業実務競技新人大会（主催・県商業教育研究会）がこのほど、那覇商業高校で開かれ、宮古総合実業が珠算部の団体総合競技で２１連覇を目指す那覇商業を制し、悲願の初優勝を成し遂げた。大村彩乃さん（２年）が個人総合競技で優勝するなど、生徒たちは多種目で大きな成果を上げた。生徒たちは優勝旗を携え、笑顔で凱旋した。









大会は、商業教育を学ぶ高校の生徒の、珠算・電卓による計算能力・技術、ワープロ・簿記・情報処理の知識・技術の向上を図る。併せて日頃の学習の成果を発揮する場とし、有能な産業人を育成するのが目的で開催された。





県内の７校が珠算部の団体総合競技に参加。宮古総合実業からは２年の大村さん、高江洲麗綾さん、来間夏希さんの３人が出場し、強豪校の生徒たちを相手に奮闘した。





大村さんは「新人大会に向け、夏休み期間中も頑張った。良い結果が出た。来年６月に開催される県高校商業実務競技大会に向け、練習に励む」と意気込む。





本村博之校長は「生徒たちは珠算部の団体総合競技で初優勝するなど、大活躍した。珠算・電卓・ワープロなどは社会に出ても役立つ。今後とも頑張ってほしい」と激励した。





結果は次の通り。

▼珠算部

【団体総合競技】優勝＝大村彩乃（２年）高江洲麗綾（同）来間夏希（同）【個人総合競技】優勝＝大村彩乃（同）３位＝高江洲麗綾（同）【種目別競技】伝票算競技優勝＝大村彩乃（同）２位＝高江洲麗綾（同）▽応用算競技優勝＝大村彩乃（同）▽読上暗算競技３位＝大村彩乃（同）▽読上算競技３位＝大村彩乃（同）





▼電卓部

【団体総合競技】準優勝＝池田夏希（同）伊地真理奈（同）塩川鈴佳（同）【個人総合競技】６位＝池田夏希（同）７位＝伊地真理奈（同）【種目別競技】伝票算２位＝平良日花莉（１年）▽読上算２位＝池田夏希（２年）３位＝平良日花莉（１年）





▼ワープロ部

【速度部・個人競技】５位＝千田啓悟【技能の部・団体競技】準優勝＝宮国星音（１年）長間愛美里（同）照屋海音（同）





▼情報処理部

【団体競技】準優勝＝西尾弥風（同）平良珠夏（同）松川美唯（同）【個人競技】３位＝西尾弥風（同）６位＝平良珠夏（同）