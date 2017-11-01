2017年11月1日(水) 18:09
平成29年11月のこよみ
平成29年11月（霜月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(水)
|◎司法記念日◎灯台記念日◎紅茶の日◎計量記念日◎泡盛の日
◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日
◎精神保健福祉普及運動週間（－１日）◎教育・文化週間
◎文化財保護強調週間◎バードウォッチングウイーク（－７日）
◎読書週間（－９日）◎パートタイム労働旬間（－１０日）
◎レコード週間（－１４日）◎品質月間◎ＪＡＳ普及推進月間
◎知的所有権保護強化月間◎生命保険の月◎損害保険の月◎公共建築月間
◎伝統的工芸品月間◎漆愛用月間◎てんかん月間
◎乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）対策強化月間
◎全国青少年健全育成強調月間◎指名手配被疑者捜査強化月間
◎職業能力開発促進月間◎国民年金制度推進月間
◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動（－３０日）
◎赤い羽根共同募金運動（－１２月３１日）
■宮古島市
▽ビーズで作るローズウオッチ講座（午後２時・西原公民館）
▽手編みチュニック講座（午後７時・市中央公民館）
▽プリザーブドフラワーで楽しむ正月おもてなしアレンジ講座
（午後７時・伊良部公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
▽ニュークラフト講座（午後７時３０分・西原公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・鏡原小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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２日
|◎博物館の日◎全国とうふ祭り（－６日）◎レントゲン週間（－８日）
■宮古島市
▽２４式太極拳講座（午前１０時・城辺公民館）
▽ビーズで作るローズウオッチ講座（午後２時・西原公民館）
▽布で楽しむクリスマス講座（午後７時・市中央公民館）
▽キルトでＸｍａｓリース＆クッション講座（午後７時・伊良部公民館）
▽ニュークラフト講座（午後７時３０分・西原公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／午後４時・西辺中）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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３日
|◎文化の日◎ちゅらさんの日◎いいお産の日◎文化放送の日（－４日）
■多良間村
▽村民運動会（多良間小グラウンド）
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４日
|◎ユネスコ憲章記念日
■宮古島市
▽第２５回宮古毎日新聞杯全宮古少年サッカー大会
（午前９時開会式／５日・午前９時試合開始・市城辺総合運動公園）
▽タケアラ学校講座（午前９時３０分・下地公民館）
▽２４式太極拳講座（午前１０時・城辺公民館）
▽ビーズアクセサリー講座（午後２時・下地公民館）
▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松公民館）
▽絵はがき・スタンプ講座（午後７時・市中央公民館）
▽キルトでＸｍａｓリース＆クッション講座（午後７時・伊良部公民館）
▽Ｔシャツヤーンの編み物講座（午後２時・下地公民館）
▽扇形のめでたいアレンジフラワー講座（午後７時３０分・西原公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳州会病院）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽書道教室（午前８時３０分・村立図書館２階）
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5日
|◎津波防災の日◎電報の日
■宮古島市
▽第５１回宮古地区童話・お話・意見発表大会
（午前９時開会式・鏡原小中体育館、上野小中体育館）
▽初めてのフラダンス講座（午前９時３０分・城辺公民館）
▽第１２回宮古島市民総合文化祭「児童・生徒の部」音楽祭
（午後２時開演・マティダ市民劇場）
▽ソーイング講座「ランチカバーセット」
（午後２時・上野公民館）
▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）
▽Ｔシャツヤーンの編み物講座（午後２時・下地公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
□城辺地区
▽第４回東平安名崎がんずうマラソン
（午前１０時スタート・Ａコース宮古製糖城辺工場、Ｂコース城辺陸上競技場東側、Ｃコース保良部落東側道路、Ｄコース東平安名崎入口）
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
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６日
|◎年金週間（－１２日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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７日
|◎立冬◎国産品認識週間（－１３日）
■宮古島市
▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽キルトでＸｍａｓリース＆クッション講座（午後７時・伊良部公民館）
▽ニュークラフト講座（午後７時３０分・西原公民館）
■多良間村▽女性検診（午前１１時・村コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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８日
|◎世界都市計画の日◎いい歯の日
◎海上環境事犯全国一斉取締り（－１７日）
■宮古島市
▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽第４０回平良中合唱コンクール
（午後１時３５分開演・マティダ市民劇場）
▽手編みチュニック講座（午後７時・市中央公民館）
▽プリザーブドフラワーで楽しむ正月おもてなしアレンジ講座
（午後７時・伊良部公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
▽ニュークラフト講座（午後７時３０分・西原公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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９日
|◎１１９番の日◎太陽暦採用記念日◎秋の全国火災予防運動（－１５日）
■宮古島市
▽２４式太極拳講座（午前１０時・城辺公民館）
▽布で楽しむクリスマス講座（午後７時・市中央公民館）
▽キルトでＸｍａｓリース＆クッション講座（午後７時・伊良部公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／午後４時３０分・狩俣中）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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10日
|◎肢体不自由児愛護の日◎技能の日◎手足の不自由な子供を育てる運動（－１２月１０日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）
▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）
▽北京語講座「日常会話編」（午後７時３０分・上野公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時４０分・平一小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）
■多良間村
▽神社祭（多良間神社）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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11日
|◎介護の日◎世界平和記念日◎税を考える週間
◎男女共同参画週間（－１７日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽東保育所「せいかつ発表会」（午前９時３０分開演・マティダ市民劇場）
▽エコクラフトで編むバッグ講座（午後２時・伊良部公民館）
▽ビーズアクセサリー講座（午後２時・下地公民館）
▽キルトでＸｍａｓリース＆クッション講座（午後７時・伊良部公民館）
▽Ｔシャツヤーンの編み物講座（午後２時・下地公民館）
▽扇形のめでたいアレンジフラワー講座（午後７時３０分・西原公民館）
▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・みつば幼稚園）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
■多良間村
▽第２０回たらま島一周マラソン大会（１１時開会式・多良間小運動場、正午スタート・村役場前）
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12日
|◎洋服記念日◎女性に対する暴力をなくす運動（－２５日）
■宮古島市
▽初めてのフラダンス講座（午前９時３０分・城辺公民館）
▽エコクラフトで編むバッグ講座（午後２時・伊良部公民館）
▽第１２回宮古島市民総合文化祭「音楽祭」
（午後２時３０分開演・マティダ市民劇場）
▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）
▽プリザーブドフラワーで楽しむ正月おもてなしアレンジ講座
（午後７時・伊良部公民館）
▽Ｔシャツヤーンの編み物講座（午後２時・下地公民館）
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13日
|◎うるしの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽多良間中３年生修学旅行出発
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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14日
|◎世界糖尿病デー
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
■多良間村
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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15日
|◎七五三◎赤十字記念日◎夫婦の遺言週間（－２２日）
■宮古島市
▽年末調整説明会（午後１時３０分・マティダ市民劇場）
▽タケアラ学校講座（午後１時４５分・下地公民館）
▽無料人権相談（午後２時・上野庁舎１階会議室）
▽プリザーブドフラワーで楽しむ正月おもてなしアレンジ講座
（午後７時・伊良部公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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16日
|◎国際寛容デー◎幼稚園記念日
■宮古島市
▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校／午後２時３０分・南小）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時１０分・伊良部小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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17日
|◎将棋の日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽新舞踊講座
（午後３時・西原公民館）
▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）
▽北京語講座「日常会話編」（午後７時３０分・上野公民館）
▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回
（午後１時２０分・久松小／午後４時３０分・はなぞのこどもえん）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時２５分・西城中）
■多良間村
▽多良間中３年生修学旅行帰島
▽整形外科巡回診療（午後１時・多良間診療所）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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18日
|◎土木の日◎暮らしと土木の週間（－２４日）
■宮古島市
▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）
▽はなぞのこどもえん「第３３回おんがくまつり」
（午前９時２０分開演・マティダ市民劇場）
▽宮古毎日新聞杯第３４回全宮古青少年健全育成剣道大会
（午後１時・東小体育館）
▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松公民館）
▽扇形のめでたいアレンジフラワー講座（午後７時３０分・西原公民館）
▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
□伊良部地区
▽みらい号巡回
（午後１時３０分・佐和田児童館／午後３時・池間添児童館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）
■多良間村
▽インフルエンザ予防接種（午前９時・村コミュニティー施設）
▽多良間小学習発表会（午前９時・多良間小体育館）
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19日
|◎農協記念日◎ハイビジョン・ウイーク（２５日）
■宮古島市
▽「花づくり講座」（午前９時３０分・市中央公民館）
▽お菓子作り講座（午前９時３０分・市中央公民館）
▽第２２回「宮古民謡の夕べ」（午後６時開演・マティダ市民劇場）
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20日
|◎世界こどもの日◎県民交通事故０の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽年金相談（午前１０時３０分・村役場１階会議室）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽キャリア教育講座（午後６時３０分・村コミュニティー施設）
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21日
|◎世界テレビ・デー◎最低賃金周知旬間
◎全国海難防止強調運動（－３０日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
■多良間村
▽年金相談（午前９時・村役場１階会議室）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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22日
|◎小雪◎いい夫婦の日
■宮古島市
▽親と子の交通安全ミュージカル「魔法園児マモルワタル」
（午前１０時３０分開演・マティダ市民劇場）
▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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23日
|◎勤労感謝の日◎ハートケアの日
■宮古島市
▽第３９回宮古地区小中学校音楽発表会
（小学校の部・午前１０時／中学校の部・午後２時開演・マティダ市民劇場）
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24日
|◎鰹節の日
■宮古島市
▽北京語講座「日常会話編」（午後７時３０分・上野公民館）
▽初心者のためのいけ花講座（午後７時３０分・久松公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽栄養教室（午後１時・村コミュニティー施設）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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25日
|◎ハイビジョンの日◎犯罪被害者週間（－１２月１日）
■宮古島市
▽第４０回宮古の産業まつり
（－２６日・午前１０時・ＪＴＡドーム宮古島）
▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松公民館）
□平良地区
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村
▽村駅伝競走大会
（午前１１時３０分開会・多良間小グラウンドスタート・ゴール）
▽書道教室（午前８時３０分・村立図書館２階）
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26日
|◎ペンの日
■宮古島市
▽第１２回宮古島市民総合文化祭一般の部「芸能祭」
（午後６時開演・マティダ市民劇場）
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27日
|◎ノーベル賞制定記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
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28日
|◎税関記念日◎全国レクリエーション週間（－１２月４日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽劇団ひとみ座大江戸人形喜劇「弥次さん喜多さんトンちんカン珍道中」
（午後７時開演・マティダ市民劇場）
▽初心者のためのいけ花講座（午後７時３０分・久松公民館）
■多良間村
▽運転免許講習（午後１時３０分・村コミュニティー施設）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
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29日
|■宮古島市
▽年中飾れるフラワーアレンジリース講座（午後７時・伊良部公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
|30日
(木)
|◎鏡の日
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼稚園／午後１時３０分・池間小中）
■多良間村▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）
▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。