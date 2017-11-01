１日 (水) ◎司法記念日◎灯台記念日◎紅茶の日◎計量記念日◎泡盛の日

◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日

◎精神保健福祉普及運動週間（－１日）◎教育・文化週間

◎文化財保護強調週間◎バードウォッチングウイーク（－７日）

◎読書週間（－９日）◎パートタイム労働旬間（－１０日）

◎レコード週間（－１４日）◎品質月間◎ＪＡＳ普及推進月間

◎知的所有権保護強化月間◎生命保険の月◎損害保険の月◎公共建築月間

◎伝統的工芸品月間◎漆愛用月間◎てんかん月間

◎乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）対策強化月間

◎全国青少年健全育成強調月間◎指名手配被疑者捜査強化月間

◎職業能力開発促進月間◎国民年金制度推進月間

◎麻薬・覚せい剤乱用防止運動（－３０日）

◎赤い羽根共同募金運動（－１２月３１日）

■宮古島市

▽ビーズで作るローズウオッチ講座（午後２時・西原公民館）

▽手編みチュニック講座（午後７時・市中央公民館）

▽プリザーブドフラワーで楽しむ正月おもてなしアレンジ講座

（午後７時・伊良部公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

▽ニュークラフト講座（午後７時３０分・西原公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・鏡原小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

２日

(木) ◎博物館の日◎全国とうふ祭り（－６日）◎レントゲン週間（－８日）

■宮古島市

▽２４式太極拳講座（午前１０時・城辺公民館）

▽ビーズで作るローズウオッチ講座（午後２時・西原公民館）

▽布で楽しむクリスマス講座（午後７時・市中央公民館）

▽キルトでＸｍａｓリース＆クッション講座（午後７時・伊良部公民館）

▽ニュークラフト講座（午後７時３０分・西原公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／午後４時・西辺中）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

３日

(金) ◎文化の日◎ちゅらさんの日◎いいお産の日◎文化放送の日（－４日）

■多良間村

▽村民運動会（多良間小グラウンド）

４日

(土) ◎ユネスコ憲章記念日

■宮古島市

▽第２５回宮古毎日新聞杯全宮古少年サッカー大会

（午前９時開会式／５日・午前９時試合開始・市城辺総合運動公園）

▽タケアラ学校講座（午前９時３０分・下地公民館）

▽２４式太極拳講座（午前１０時・城辺公民館）

▽ビーズアクセサリー講座（午後２時・下地公民館）

▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松公民館）

▽絵はがき・スタンプ講座（午後７時・市中央公民館）

▽キルトでＸｍａｓリース＆クッション講座（午後７時・伊良部公民館）

▽Ｔシャツヤーンの編み物講座（午後２時・下地公民館）

▽扇形のめでたいアレンジフラワー講座（午後７時３０分・西原公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳州会病院）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽書道教室（午前８時３０分・村立図書館２階）

5日

(日) ◎津波防災の日◎電報の日

■宮古島市

▽第５１回宮古地区童話・お話・意見発表大会

（午前９時開会式・鏡原小中体育館、上野小中体育館）

▽初めてのフラダンス講座（午前９時３０分・城辺公民館）

▽第１２回宮古島市民総合文化祭「児童・生徒の部」音楽祭

（午後２時開演・マティダ市民劇場）

▽ソーイング講座「ランチカバーセット」

（午後２時・上野公民館）

▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）

▽Ｔシャツヤーンの編み物講座（午後２時・下地公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

□城辺地区

▽第４回東平安名崎がんずうマラソン

（午前１０時スタート・Ａコース宮古製糖城辺工場、Ｂコース城辺陸上競技場東側、Ｃコース保良部落東側道路、Ｄコース東平安名崎入口）

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

６日

(月) ◎年金週間（－１２日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

７日

(火) ◎立冬◎国産品認識週間（－１３日）

■宮古島市

▽赤ちゃん広場（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽キルトでＸｍａｓリース＆クッション講座（午後７時・伊良部公民館）

▽ニュークラフト講座（午後７時３０分・西原公民館）

■多良間村▽女性検診（午前１１時・村コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

８日

(水) ◎世界都市計画の日◎いい歯の日

◎海上環境事犯全国一斉取締り（－１７日）

■宮古島市

▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽第４０回平良中合唱コンクール

（午後１時３５分開演・マティダ市民劇場）

▽手編みチュニック講座（午後７時・市中央公民館）

▽プリザーブドフラワーで楽しむ正月おもてなしアレンジ講座

（午後７時・伊良部公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

▽ニュークラフト講座（午後７時３０分・西原公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

９日

(木) ◎１１９番の日◎太陽暦採用記念日◎秋の全国火災予防運動（－１５日）

■宮古島市

▽２４式太極拳講座（午前１０時・城辺公民館）

▽布で楽しむクリスマス講座（午後７時・市中央公民館）

▽キルトでＸｍａｓリース＆クッション講座（午後７時・伊良部公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／午後４時３０分・狩俣中）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

10日

(金) ◎肢体不自由児愛護の日◎技能の日◎手足の不自由な子供を育てる運動（－１２月１０日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）

▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）

▽北京語講座「日常会話編」（午後７時３０分・上野公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時４０分・平一小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）

■多良間村

▽神社祭（多良間神社）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

11日

(土) ◎介護の日◎世界平和記念日◎税を考える週間

◎男女共同参画週間（－１７日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽東保育所「せいかつ発表会」（午前９時３０分開演・マティダ市民劇場）

▽エコクラフトで編むバッグ講座（午後２時・伊良部公民館）

▽ビーズアクセサリー講座（午後２時・下地公民館）

▽キルトでＸｍａｓリース＆クッション講座（午後７時・伊良部公民館）

▽Ｔシャツヤーンの編み物講座（午後２時・下地公民館）

▽扇形のめでたいアレンジフラワー講座（午後７時３０分・西原公民館）

▽新舞踊講座（午後７時３０分・城辺公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・みつば幼稚園）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

■多良間村

▽第２０回たらま島一周マラソン大会（１１時開会式・多良間小運動場、正午スタート・村役場前）

12日

(日) ◎洋服記念日◎女性に対する暴力をなくす運動（－２５日）

■宮古島市

▽初めてのフラダンス講座（午前９時３０分・城辺公民館）

▽エコクラフトで編むバッグ講座（午後２時・伊良部公民館）

▽第１２回宮古島市民総合文化祭「音楽祭」

（午後２時３０分開演・マティダ市民劇場）

▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）

▽プリザーブドフラワーで楽しむ正月おもてなしアレンジ講座

（午後７時・伊良部公民館）

▽Ｔシャツヤーンの編み物講座（午後２時・下地公民館）

13日

(月) ◎うるしの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽多良間中３年生修学旅行出発

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

14日

(火日) ◎世界糖尿病デー

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

■多良間村

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）



15日

(水) ◎七五三◎赤十字記念日◎夫婦の遺言週間（－２２日）

■宮古島市

▽年末調整説明会（午後１時３０分・マティダ市民劇場）

▽タケアラ学校講座（午後１時４５分・下地公民館）

▽無料人権相談（午後２時・上野庁舎１階会議室）

▽プリザーブドフラワーで楽しむ正月おもてなしアレンジ講座

（午後７時・伊良部公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

16日

(木) ◎国際寛容デー◎幼稚園記念日

■宮古島市

▽新舞踊講座（午後３時・西原公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校／午後２時３０分・南小）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時１０分・伊良部小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

17日

(金) ◎将棋の日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽新舞踊講座

（午後３時・西原公民館）

▽初めてのフラダンス講座（午後７時・城辺公民館）

▽北京語講座「日常会話編」（午後７時３０分・上野公民館）

▽琉舞講座（午後７時３０分・西原公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回

（午後１時２０分・久松小／午後４時３０分・はなぞのこどもえん）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時２５分・西城中）

■多良間村

▽多良間中３年生修学旅行帰島

▽整形外科巡回診療（午後１時・多良間診療所）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

18日

(土) ◎土木の日◎暮らしと土木の週間（－２４日）

■宮古島市

▽巡回相談地域生活支援センターさぽーと（午前９時・働く女性の家）

▽はなぞのこどもえん「第３３回おんがくまつり」

（午前９時２０分開演・マティダ市民劇場）

▽宮古毎日新聞杯第３４回全宮古青少年健全育成剣道大会

（午後１時・東小体育館）

▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松公民館）

▽扇形のめでたいアレンジフラワー講座（午後７時３０分・西原公民館）

▽琉球舞踊講座（午後８時・下崎公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

□伊良部地区

▽みらい号巡回

（午後１時３０分・佐和田児童館／午後３時・池間添児童館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）

■多良間村

▽インフルエンザ予防接種（午前９時・村コミュニティー施設）

▽多良間小学習発表会（午前９時・多良間小体育館）

19日

(日) ◎農協記念日◎ハイビジョン・ウイーク（２５日）

■宮古島市

▽「花づくり講座」（午前９時３０分・市中央公民館）

▽お菓子作り講座（午前９時３０分・市中央公民館）

▽第２２回「宮古民謡の夕べ」（午後６時開演・マティダ市民劇場）

20日

(月) ◎世界こどもの日◎県民交通事故０の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽年金相談（午前１０時３０分・村役場１階会議室）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

▽キャリア教育講座（午後６時３０分・村コミュニティー施設）

21日

(火)

◎世界テレビ・デー◎最低賃金周知旬間

◎全国海難防止強調運動（－３０日）

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎１階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

■多良間村

▽年金相談（午前９時・村役場１階会議室）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

22日

(水) ◎小雪◎いい夫婦の日

■宮古島市

▽親と子の交通安全ミュージカル「魔法園児マモルワタル」

（午前１０時３０分開演・マティダ市民劇場）

▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

23日

(木) ◎勤労感謝の日◎ハートケアの日

■宮古島市

▽第３９回宮古地区小中学校音楽発表会

（小学校の部・午前１０時／中学校の部・午後２時開演・マティダ市民劇場）



24日

(金) ◎鰹節の日

■宮古島市

▽北京語講座「日常会話編」（午後７時３０分・上野公民館）

▽初心者のためのいけ花講座（午後７時３０分・久松公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽栄養教室（午後１時・村コミュニティー施設）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

25日

(土) ◎ハイビジョンの日◎犯罪被害者週間（－１２月１日）

■宮古島市

▽第４０回宮古の産業まつり

（－２６日・午前１０時・ＪＴＡドーム宮古島）

▽親子で踊るフラ講座（午後２時・久松公民館）

□平良地区

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村

▽村駅伝競走大会

（午前１１時３０分開会・多良間小グラウンドスタート・ゴール）

▽書道教室（午前８時３０分・村立図書館２階）

26日

(日) ◎ペンの日

■宮古島市

▽第１２回宮古島市民総合文化祭一般の部「芸能祭」

（午後６時開演・マティダ市民劇場）

27日

(月) ◎ノーベル賞制定記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館２階）

28日

(火) ◎税関記念日◎全国レクリエーション週間（－１２月４日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽劇団ひとみ座大江戸人形喜劇「弥次さん喜多さんトンちんカン珍道中」

（午後７時開演・マティダ市民劇場）

▽初心者のためのいけ花講座（午後７時３０分・久松公民館）

■多良間村

▽運転免許講習（午後１時３０分・村コミュニティー施設）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）

29日

(水) ■宮古島市

▽年中飾れるフラワーアレンジリース講座（午後７時・伊良部公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・村コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽多良間塾（午後４時・村立図書館２階）