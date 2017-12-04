１日 (金) ◎いのちの日◎飲酒運転の根絶運動の日◎世界エイズデー

◎交通安全県民の日◎映画の日◎犯罪被害者週間（－１日）

◎全国レクリエーション週間（－４日）

◎「いのちの電話」フリーダイヤル週間（－７日）

◎手足の不自由な子供を育てる運動（－１０日）

◎食品・添加物等の年末一斉取り締まり（－２８日）

◎大気汚染防止推進月間◎地球温暖化防止月間

◎未成年者飲酒防止強調月間◎歳末たすけあい運動、海外たすけあい運動◎年末年始の防犯運動◎赤い羽根共同募金運動（－３１日）

■宮古島市

▽北京語講座（午後７時３０分・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時２０分・久松小）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽沖縄芝居特別文化講演会（午後６時開場・村コミュニティー施設）

２日

(土) ◎全国防火デー

■宮古島市

▽第５８回花園保育所おゆうぎ会（午前９時３０分開演・マティダ市民劇場）

▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳州会病院）

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村

▽第３回コミュニティーまつり（午前１０時・村コミュニティー施設）

３日

(日) ◎ちゅらさんの日◎国際障害者デー◎障害者週間（－９日）

■宮古島市

▽第５２回宮古地区老人クラブ連合会クラブ大会

（午後１時開演・マティダ市民劇場）

▽親子でムーチー作り講座（午後１時３０分・久松地区公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

■多良間村

▽第３回コミュニティーまつり（午前１０時・村コミュニティー施設）

４日

(月) ◎人権週間（－１０日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）

■多良間村

▽人権相談（午後２時・村コミュニティー施設２階）

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽葉タバコ播種式（午後４時・ＪＡおきなわ葉たばこ育苗施設）

5日

(火) ◎国際ボランティア・デー

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

６日

(水) ■宮古島市

▽おだやかな親子時間。ベビーマッサージ講座（午前１０時・城辺公民館）▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽「メイド・イン・ワタシ！年賀状の魔法！オリジナル絵はがき講座」

（午後６時・城辺公民館）

▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・鏡原小）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前10時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

７日

(木) ◎大雪

■宮古島市

▽「メイド・イン・ワタシ！年賀状の魔法！オリジナル絵はがき講座」

（午後６時・城辺公民館）

▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／午後４時・西辺中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

８日

(金) ◎針供養

■宮古島市

▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

▽北京語講座（午後７時３０分・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・南小）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

９日

(土) ◎障害者の日

■宮古島市

▽第４１回あけぼの保育園おゆうぎ会

（午前９時４０分開演・マティダ市民劇場）

▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）

▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

10日

(日) ◎世界人権デー◎ノーベル賞授賞式◎年末年始の輸送等に関する安全総点検

（－１月１０日）

■宮古島市

▽親子でムーチー作り講座（午後１時３０分・久松地区公民館）

▽第１２回宮古地区ＰＴＡ芸能まつり（午後２時開演・マティダ市民劇場）

11日

(月) ◎ユニセフ設立記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区

（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

12日

(火) ◎児童福祉法公布記念日◎漢字の日

■宮古島市

▽やみつきになるスパイシータイ料理講座（午前１０時・城辺公民館）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター

▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

13日

(水) ■宮古島市

▽「メイド・イン・ワタシ！年賀状の魔法！オリジナル絵はがき講座」

（午後６時・城辺公民館）

▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／午後４時３０分・狩俣中）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中

（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

14日

(木) ◎赤穂浪士討ち入りの日

■宮古島市

▽タケアラ学校講座（午後３時・下地公民館）

▽「メイド・イン・ワタシ！年賀状の魔法！オリジナル絵はがき講座」

（午後６時・城辺公民館）

▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校）

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽みらい号巡回（午後１時１０分・伊良部小）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）

▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

15日

(金) ◎観光バス記念日◎年末年始海上犯罪の一斉取り締まり（－１月１０日）

◎年末年始の食品等一斉取り締まり（－１月１４日）

◎年末年始無災害運動（－１月１５日）

■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

▽北京語講座（午後７時３０分・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

▽みらい号巡回（午後４時３０分・はなぞのこどもえん）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

16日

(土) ◎電話の日

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）

▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）

□平良地区

▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）▽池間生きいき教室

（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

□伊良部地区

▽みらい号巡回

（午後１時３０分・佐和田児童館／午後３時・池間添児童館）

□下地地区

▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）

17日

(日) ◎飛行機の日

■宮古島市

▽ＤＡＮＣＥ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ７ｔｈ

（午後４時開演・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽家畜セリ市（家畜セリ場）

18日

(月) ◎国連加盟記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

19日

(火) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時２０分・平一小）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

20日

(水) ◎県民交通事故０の日◎道路交通法施行記念日

■宮古島市

▽おだやかな親子時間。ベビーマッサージ講座（午前10時・城辺公民館）

▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）

▽「メイド・イン・ワタシ！年賀状の魔法！オリジナル絵はがき講座」

（午後６時・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前10時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２５分・西城中）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

21日

(木)

◎クロスワード・パズルの日

◎平成２９年年末年始の交通安全県民運動（－１月４日）

■宮古島市

▽「メイド・イン・ワタシ！年賀状の魔法！オリジナル絵はがき講座」

（午後６時・城辺公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼／午後１時３０分・池間小中）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

22日

(金) ◎冬至

■宮古島市

▽北京語講座（午後７時３０分・上野公民館）

□平良地区

▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）

□上野地区

▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）

23日

(土) ◎天皇誕生日

■宮古島市

□平良地区

▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）

■多良間村

▽子供駅伝大会（午後２時スタート）

24日

(日) ◎クリスマスイブ

■宮古島市

▽第３６回北中学校吹奏楽部定期演奏会（午後2時開演・マティダ市民劇場）

□平良地区

▽クリスマスおはなし会（午後３時・平良図書館）

□城辺地区

▽クリスマスおはなし会（午後３時・城辺図書館）

25日

(月) ◎クリスマス

■宮古島市

▽小・中・高校２学期終業式▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽幼・小・中２学期終業式

26日

(火) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

27日

(水) □城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前10時・社協城辺支所）

28日

(木) ◎官公庁御用納め

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

29日

(金)

30日

(土)