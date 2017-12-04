2017年12月4日(月) 23:15
平成29年12月のこよみ
平成29年12月(師走)
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(金)
|◎いのちの日◎飲酒運転の根絶運動の日◎世界エイズデー
◎交通安全県民の日◎映画の日◎犯罪被害者週間（－１日）
◎全国レクリエーション週間（－４日）
◎「いのちの電話」フリーダイヤル週間（－７日）
◎手足の不自由な子供を育てる運動（－１０日）
◎食品・添加物等の年末一斉取り締まり（－２８日）
◎大気汚染防止推進月間◎地球温暖化防止月間
◎未成年者飲酒防止強調月間◎歳末たすけあい運動、海外たすけあい運動◎年末年始の防犯運動◎赤い羽根共同募金運動（－３１日）
■宮古島市
▽北京語講座（午後７時３０分・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午前１１時３０分・宮古病院／午後１時２０分・久松小）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・砂川小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽沖縄芝居特別文化講演会（午後６時開場・村コミュニティー施設）
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２日
|◎全国防火デー
■宮古島市
▽第５８回花園保育所おゆうぎ会（午前９時３０分開演・マティダ市民劇場）
▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後２時３０分・徳州会病院）
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村
▽第３回コミュニティーまつり（午前１０時・村コミュニティー施設）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎国際障害者デー◎障害者週間（－９日）
■宮古島市
▽第５２回宮古地区老人クラブ連合会クラブ大会
（午後１時開演・マティダ市民劇場）
▽親子でムーチー作り講座（午後１時３０分・久松地区公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
■多良間村
▽第３回コミュニティーまつり（午前１０時・村コミュニティー施設）
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４日
|◎人権週間（－１０日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午後２時・洲鎌集落センター）
■多良間村
▽人権相談（午後２時・村コミュニティー施設２階）
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽葉タバコ播種式（午後４時・ＪＡおきなわ葉たばこ育苗施設）
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5日
|◎国際ボランティア・デー
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午後２時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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６日
|■宮古島市
▽おだやかな親子時間。ベビーマッサージ講座（午前１０時・城辺公民館）▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽「メイド・イン・ワタシ！年賀状の魔法！オリジナル絵はがき講座」
（午後６時・城辺公民館）
▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・鏡原小）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前10時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・城辺中）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午後２時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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７日
|◎大雪
■宮古島市
▽「メイド・イン・ワタシ！年賀状の魔法！オリジナル絵はがき講座」
（午後６時・城辺公民館）
▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・西辺小／午後４時・西辺中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時１５分・西城小）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午後２時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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８日
|◎針供養
■宮古島市
▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
▽北京語講座（午後７時３０分・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・南小）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時３５分・上野小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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９日
|◎障害者の日
■宮古島市
▽第４１回あけぼの保育園おゆうぎ会
（午前９時４０分開演・マティダ市民劇場）
▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）
▽簡単で安心・スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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10日
|◎世界人権デー◎ノーベル賞授賞式◎年末年始の輸送等に関する安全総点検
（－１月１０日）
■宮古島市
▽親子でムーチー作り講座（午後１時３０分・久松地区公民館）
▽第１２回宮古地区ＰＴＡ芸能まつり（午後２時開演・マティダ市民劇場）
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11日
|◎ユニセフ設立記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区
（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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12日
|◎児童福祉法公布記念日◎漢字の日
■宮古島市
▽やみつきになるスパイシータイ料理講座（午前１０時・城辺公民館）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター
▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午後２時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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13日
|■宮古島市
▽「メイド・イン・ワタシ！年賀状の魔法！オリジナル絵はがき講座」
（午後６時・城辺公民館）
▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
▽みらい号巡回（午後１時２０分・狩俣小／午後４時３０分・狩俣中）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中
（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午後２時・入江集落センター）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後１時４０分・上野中）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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14日
|◎赤穂浪士討ち入りの日
■宮古島市
▽タケアラ学校講座（午後３時・下地公民館）
▽「メイド・イン・ワタシ！年賀状の魔法！オリジナル絵はがき講座」
（午後６時・城辺公民館）
▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前９時３０分・特別支援学校）
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽みらい号巡回（午後１時１０分・伊良部小）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後１時・来間小）
▽与那覇生きいき教室（午後２時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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15日
|◎観光バス記念日◎年末年始海上犯罪の一斉取り締まり（－１月１０日）
◎年末年始の食品等一斉取り締まり（－１月１４日）
◎年末年始無災害運動（－１月１５日）
■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
▽北京語講座（午後７時３０分・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
▽みらい号巡回（午後４時３０分・はなぞのこどもえん）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・砂川中）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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16日
|◎電話の日
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽こどもから大人まで楽しくウクレレ講座（午後３時・城辺公民館）
▽簡単で安心、スマホ講座（午後７時・市中央公民館）
□平良地区
▽たまてばこ（午後３時・平良図書館）▽池間生きいき教室
（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
□伊良部地区
▽みらい号巡回
（午後１時３０分・佐和田児童館／午後３時・池間添児童館）
□下地地区
▽夢の光号巡回（午後２時・下地公民館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・村立図書館２階）
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17日
|◎飛行機の日
■宮古島市
▽ＤＡＮＣＥ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ ７ｔｈ
（午後４時開演・マティダ市民劇場）
■多良間村
▽家畜セリ市（家畜セリ場）
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18日
|◎国連加盟記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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19日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時２０分・平一小）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・仲地公民館）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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20日
|◎県民交通事故０の日◎道路交通法施行記念日
■宮古島市
▽おだやかな親子時間。ベビーマッサージ講座（午前10時・城辺公民館）
▽産後ヨガ講座（午前１０時・上野公民館）
▽「メイド・イン・ワタシ！年賀状の魔法！オリジナル絵はがき講座」
（午後６時・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後０時３０分・くこりもや）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前10時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２５分・西城中）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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21日
|◎クロスワード・パズルの日
◎平成２９年年末年始の交通安全県民運動（－１月４日）
■宮古島市
▽「メイド・イン・ワタシ！年賀状の魔法！オリジナル絵はがき講座」
（午後６時・城辺公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午前１１時・鏡原幼／午後１時３０分・池間小中）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時３０分・福嶺小）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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22日
|◎冬至
■宮古島市
▽北京語講座（午後７時３０分・上野公民館）
□平良地区
▽みらい号巡回（午後１時５０分・東小）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
▽夢の光号巡回（午後１時２０分・城辺小）
□上野地区
▽夢の光号巡回（午後３時４５分・上野児童館）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・小１・村立図書館２階／小２・ワクワクランド）
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23日
|◎天皇誕生日
■宮古島市
□平良地区
▽池間生きいき教室（午後３時・池間福祉支援センターきゅ～ぬふから舎）
■多良間村
▽子供駅伝大会（午後２時スタート）
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24日
|◎クリスマスイブ
■宮古島市
▽第３６回北中学校吹奏楽部定期演奏会（午後2時開演・マティダ市民劇場）
□平良地区
▽クリスマスおはなし会（午後３時・平良図書館）
□城辺地区
▽クリスマスおはなし会（午後３時・城辺図書館）
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25日
|◎クリスマス
■宮古島市
▽小・中・高校２学期終業式▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽幼・小・中２学期終業式
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26日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
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27日
|□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前10時・社協城辺支所）
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28日
|◎官公庁御用納め
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
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29日
|30日
(土)
|31日
(日)
|◎大みそか
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。