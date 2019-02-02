2019年2月2日(土) 13:57
平成31年2月のこよみ
平成31年2月（如月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(金)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎テレビ放送記念日
◎海苔ウイーク（－６日）◎生活習慣病予防週間（－７日）
◎出稼労働者福祉推進旬間（－１０日）◎血栓予防月間（－１９日）
◎海外移住推進月間◎薬物乱用事犯取締強化月間
◎職場における健康診断推進運動◎相続登記はお済みですか月間
◎北方領土返還運動全国強調月間◎省エネルギー月間
◎「はたちの献血」キャンペーン（－２９日）
◎消費税の確定申告（－３月３１日）
◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月３０日）
■宮古島市
▽ストレッチ講座（午後２時・市中央公民館）
▽初めての方向けやさしいヨガ講座（午後２時・上野公民館）
▽茶道～立礼（テーブル・イスで楽しむお作法）～講座（午後２時・下地公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽産婦人科巡回診療（午後１時・多良間診療所）
▽ふれあいサービス（午後１時３０分・塩川集落センター）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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２日
|◎夫婦の日
■宮古島市
▽第５９回花園保育所おゆうぎ会（午前９時１０分開場・マティダ市民劇場）
▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）
▽茶道～立礼（テーブル・イスで楽しむお作法）～講座（午後２時・下地公民館）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎節分
■宮古島市
▽パンづくり講座（午前１０時・市中央公民館）
▽茶道～立礼（テーブル・イスで楽しむお作法）～講座（午後２時・下地公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）
■多良間村
▽多良間中学校学習成果報告会（午前１０時・多良間中体育館）
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４日
|◎立春
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
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5日
|◎旧正月
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽ストレッチ講座（午後２時・市中央公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
▽多良間村防災気象講演会（午後６時３０分・コミュニティー施設）
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６日
|◎海苔の日◎抹茶の日
■宮古島市
▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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７日
|◎北方領土の日
■宮古島市
▽北京語講座（午後７時・上野公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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８日
|◎北方領土の日
■宮古島市
▽北京語講座（午後７時・上野公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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９日
|◎服の日◎肉の日
■宮古島市
▽テリハボクの実活用講座（午後２時・市中央公民館）
▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）
▽平成３０年度沖縄県伝統芸能公演（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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10日
|◎ふとんの日◎ニットの日
■宮古島市
▽玄米乳酸菌の活用講座（午後２時・市中央公民館）
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11日
|◎旧七草◎建国記念の日
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
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12日
|◎ペニシリンの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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13日
|■宮古島市
▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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14日
|◎聖バレンタインデー
■宮古島市
▽北京語講座（午後７時・上野公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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15日
|■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）
▽初めての方向けやさしいヨガ講座（午後２時・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽ふれあいサービス（午後１時３０分・塩川集落センター）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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16日
|◎天気図記念日◎所得税の確定申告（－３月１５日）
■宮古島市
▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・新デイサービスセンターいけむら）
▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）
□城辺地区
▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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17日
|◎宮古島市教育の日◎アレルギー週間（－２３日）
■宮古島市
▽パンづくり講座（午前１０時・市中央公民館）
▽教育の日関連事業（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）
▽みそづくり講座（午後２時・市中央公民館）
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18日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）
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19日
|◎雨水
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎２階会議室）
▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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20日
|◎旧十六日祭◎県民交通事故０の日
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
■多良間村
▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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21日
|■宮古島市
▽北京語講座（午後７時・上野公民館）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
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22日
|■宮古島市
▽初めての方向けやさしいヨガ講座（午後２時・上野公民館）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽整形外科巡回診療（午後１時・多良間診療所）
▽ふれあいサービス（午後１時３０分・塩川集落センター）
▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）
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23日
|◎風呂敷の日◎税理士記念日◎富士山の日
■宮古島市
▽家庭でできる介護食講座（午前１０時・城辺公民館）
▽第３２回全宮古吹奏楽祭（午後１時開場・マティダ市民劇場）
▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）
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24日
|◎比嘉の旧二十日正月
■宮古島市
▽県民投票
▽第２０回ロマン海道・伊良部島マラソン（午前９時開会式・平成の森公園）
▽第４１期宮古本因坊戦（１次予選・午前１０時・こすみ囲碁教室）
▽第１３回市総合文化祭芸術劇場（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）
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25日
|◎夕刊紙の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）
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26日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
▽子育て応援講演会（午後７時・コミュニティー施設）
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27日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）
▽子育て応援講演会（午後７時・コミュニティー施設）
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28日
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◎ビスケットの日
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。