１日 (金) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎テレビ放送記念日

◎海苔ウイーク（－６日）◎生活習慣病予防週間（－７日）

◎出稼労働者福祉推進旬間（－１０日）◎血栓予防月間（－１９日）

◎海外移住推進月間◎薬物乱用事犯取締強化月間

◎職場における健康診断推進運動◎相続登記はお済みですか月間

◎北方領土返還運動全国強調月間◎省エネルギー月間

◎「はたちの献血」キャンペーン（－２９日）

◎消費税の確定申告（－３月３１日）

◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月３０日）

■宮古島市

▽ストレッチ講座（午後２時・市中央公民館）

▽初めての方向けやさしいヨガ講座（午後２時・上野公民館）

▽茶道～立礼（テーブル・イスで楽しむお作法）～講座（午後２時・下地公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽産婦人科巡回診療（午後１時・多良間診療所）

▽ふれあいサービス（午後１時３０分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

２日

(土) ◎夫婦の日

■宮古島市

▽第５９回花園保育所おゆうぎ会（午前９時１０分開場・マティダ市民劇場）

▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）

▽茶道～立礼（テーブル・イスで楽しむお作法）～講座（午後２時・下地公民館）

３日

(日) ◎ちゅらさんの日◎節分

■宮古島市

▽パンづくり講座（午前１０時・市中央公民館）

▽茶道～立礼（テーブル・イスで楽しむお作法）～講座（午後２時・下地公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午後３時・城辺図書館）

■多良間村

▽多良間中学校学習成果報告会（午前１０時・多良間中体育館）

４日

(月) ◎立春

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

5日

(火) ◎旧正月

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽ストレッチ講座（午後２時・市中央公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

▽多良間村防災気象講演会（午後６時３０分・コミュニティー施設）

６日

(水) ◎海苔の日◎抹茶の日

■宮古島市

▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

７日

(木) ◎北方領土の日

■宮古島市

▽北京語講座（午後７時・上野公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）



８日

(金) ◎北方領土の日

■宮古島市

▽北京語講座（午後７時・上野公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）



９日

(土) ◎服の日◎肉の日

■宮古島市

▽テリハボクの実活用講座（午後２時・市中央公民館）

▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）

▽平成３０年度沖縄県伝統芸能公演（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

10日

(日) ◎ふとんの日◎ニットの日

■宮古島市

▽玄米乳酸菌の活用講座（午後２時・市中央公民館）

11日

(月) ◎旧七草◎建国記念の日

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）



12日

(火) ◎ペニシリンの日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

13日

(水) ■宮古島市

▽スマフツ講座（午後２時・城辺公民館）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前１０時・入江集落センター）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

14日

(木) ◎聖バレンタインデー

■宮古島市

▽北京語講座（午後７時・上野公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前１０時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

15日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／１０カ月児・午後１時・平良保健センター）

▽初めての方向けやさしいヨガ講座（午後２時・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽ふれあいサービス（午後１時３０分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

16日

(土) ◎天気図記念日◎所得税の確定申告（－３月１５日）

■宮古島市

▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

▽地域生活支援センターさぽーと（午前９時・新デイサービスセンターいけむら）

▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）

□城辺地区

▽おはなし会（午前１０時３０分・城辺図書館）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

17日

(日) ◎宮古島市教育の日◎アレルギー週間（－２３日）

■宮古島市

▽パンづくり講座（午前１０時・市中央公民館）

▽教育の日関連事業（午後１時３０分開場・マティダ市民劇場）

▽みそづくり講座（午後２時・市中央公民館）

18日

(月) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前１０時・洲鎌集落センター）

19日

(火) ◎雨水

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時３０分・平良庁舎２階会議室）

▽マタニティスクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽来間生きいき教室（午前１０時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

20日

(水) ◎旧十六日祭◎県民交通事故０の日

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前１０時・下崎公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

■多良間村

▽健康相談（午前９時・コミュニティー施設）

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

21日

(木)

■宮古島市

▽北京語講座（午後７時・上野公民館）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前１０時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・比嘉・長北・長中・西中（午前１０時・社協城辺支所）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前１０時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

22日

(金) ■宮古島市

▽初めての方向けやさしいヨガ講座（午後２時・上野公民館）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前１０時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前１０時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽整形外科巡回診療（午後１時・多良間診療所）

▽ふれあいサービス（午後１時３０分・塩川集落センター）

▽わんぱく塾（午後３時・村立図書館１階〈小１〉／ワクワクランド〈小２〉）

23日

(土) ◎風呂敷の日◎税理士記念日◎富士山の日

■宮古島市

▽家庭でできる介護食講座（午前１０時・城辺公民館）

▽第３２回全宮古吹奏楽祭（午後１時開場・マティダ市民劇場）

▽簡単体操講座（午後２時・上野公民館）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・村立図書館２階）

24日

(日) ◎比嘉の旧二十日正月

■宮古島市

▽県民投票

▽第２０回ロマン海道・伊良部島マラソン（午前９時開会式・平成の森公園）

▽第４１期宮古本因坊戦（１次予選・午前１０時・こすみ囲碁教室）

▽第１３回市総合文化祭芸術劇場（午後５時３０分開場・マティダ市民劇場）

25日

(月) ◎夕刊紙の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前１０時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午後２時・長浜多目的）



26日

(火) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

▽子育て応援講演会（午後７時・コミュニティー施設）

27日

(水) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前１０時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽西城生きいき教室・吉田・西西・長南・上区（午前１０時・社協城辺支所）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前１０時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時３０分・村立図書館２階）

▽子育て応援講演会（午後７時・コミュニティー施設）