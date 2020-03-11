１日

(日) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎防災の日

◎春の全国火災予防運動◎車輌・船舶火災予防運動◎山火事予防運動

◎春の建築物防災週間◎子ども予防接種週間（－７日）

◎所得税の確定申告（－15日）◎消費税の確定申告◎自殺対策強化月間

◎婦人運動月間◎道路交通環境整備強化推進月間（－31日）

◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月30日）

◎春の防犯運動（－５月31日）

■宮古島市

▽県立高校卒業式

▽第42期宮古本因坊戦決勝リーグ（午前10時・こすみ囲碁教室）

▽下地公民館「おやつづくり講座」（午後１時・同公民館）

２日

(月) ◎ミニの日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

３日

(火) ◎ちゅらさんの日◎ひな祭り◎耳の日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」

（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

４日

(水) ◎さんしんの日

■宮古島市▽県立高校入学試験（１日目）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）

５日

(木) ◎啓蟄◎サンゴの日

■宮古島市

▽県立高校入学試験（２日目）

▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

６日

(金) ■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

７日

(土) ◎消防記念日

■宮古島市

▽第33回琉宮の舞（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

８日

(日) ◎国際女性デー



９日

(月) ◎記念切手記念日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

10日

(火) ■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」

（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

11日

(水) ◎国民融和週間（－17日）

■宮古島市

▽県立高校合格発表

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）

12日

(木) ■宮古島市

▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

13日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診

（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

14日

(土) ◎ホワイトデー

■宮古島市

▽乳幼児健診

（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）

15日

(日) ◎靴の日◎靴の記念日◎こころの健康づくり週間（－21日）

■宮古島市

▽下地公民館「ベトナム料理講座」（午前９時・同公民館）

▽第52回宮古高等学校吹奏楽部定期演奏会

（午後５時45分開場・マティダ市民劇場）

16日

(月) ■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

17日(火) ◎彼岸入り◎太陽の週間（－23日）

■宮古島市▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎２階会議室）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」

（午後８時・同公民館）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

18日(水) ■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）

19日(木) ◎ミュージックの日

■宮古島市▽市立図書館休館日（館内整理日）

▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）

■多良間村

▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

20日(金) ◎春分の日◎県民交通事故０の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日（春分の日）



21日(土)

◎人種差別と闘う人々との連帯週間（－27日）

■多良間村▽書道教室（午前９時・図書館２階）



22日(日) ◎放送記念日

■宮古島市

▽マティダお笑い劇場（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）

23日

(月) ◎彼岸明け◎世界気象デー

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

■多良間村

▽わんぱく塾修了式（午後３時・図書館２階）



24日(火) ◎世界結核デー

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）

■多良間村

▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）

25日

(水) ◎電気記念日

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）

26日(木) ◎浜下り

■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）

27日(金) ◎さくらの日◎絵本週間（－４月９日）

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室

（午前10時・社協城辺支所)



28日

(土) ◎シルクロードの日

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



29日

(日) ◎マリモの日

■宮古島市

▽緊迫する東アジア安保保障情勢（午後３時30分開場・マティダ市民劇場）



30日

(月) ■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）