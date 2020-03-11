2020年3月11日(水) 15:02
令和2年3月のこよみ
令和2年3月（弥生）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
|１日
(日)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎防災の日
◎春の全国火災予防運動◎車輌・船舶火災予防運動◎山火事予防運動
◎春の建築物防災週間◎子ども予防接種週間（－７日）
◎所得税の確定申告（－15日）◎消費税の確定申告◎自殺対策強化月間
◎婦人運動月間◎道路交通環境整備強化推進月間（－31日）
◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン（－４月30日）
◎春の防犯運動（－５月31日）
■宮古島市
▽県立高校卒業式
▽第42期宮古本因坊戦決勝リーグ（午前10時・こすみ囲碁教室）
▽下地公民館「おやつづくり講座」（午後１時・同公民館）
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２日
|◎ミニの日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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３日
|◎ちゅらさんの日◎ひな祭り◎耳の日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」
（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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４日
|◎さんしんの日
■宮古島市▽県立高校入学試験（１日目）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）
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５日
|◎啓蟄◎サンゴの日
■宮古島市
▽県立高校入学試験（２日目）
▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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６日
|■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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７日
|◎消防記念日
■宮古島市
▽第33回琉宮の舞（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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８日
|◎国際女性デー
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９日
|◎記念切手記念日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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10日
|■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」
（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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11日
|◎国民融和週間（－17日）
■宮古島市
▽県立高校合格発表
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）
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12日
|■宮古島市
▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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13日
|■宮古島市
▽乳幼児健診
（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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14日
|◎ホワイトデー
■宮古島市
▽乳幼児健診
（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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15日
|◎靴の日◎靴の記念日◎こころの健康づくり週間（－21日）
■宮古島市
▽下地公民館「ベトナム料理講座」（午前９時・同公民館）
▽第52回宮古高等学校吹奏楽部定期演奏会
（午後５時45分開場・マティダ市民劇場）
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16日
|■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
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17日(火)
|◎彼岸入り◎太陽の週間（－23日）
■宮古島市▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎２階会議室）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
▽下地公民館「Ｚｕｍｂａで楽しくエクササイズ講座」
（午後８時・同公民館）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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18日(水)
|■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地・高千穂生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館３階）
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19日(木)
|◎ミュージックの日
■宮古島市▽市立図書館休館日（館内整理日）
▽城辺公民館「棒針で編むベスト作り講座」（午後２時・同公民館会議室）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
■多良間村
▽わんぱく塾（午後３時・図書館２階）
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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20日(金)
|◎春分の日◎県民交通事故０の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日（春分の日）
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21日(土)
|◎人種差別と闘う人々との連帯週間（－27日）
■多良間村▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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22日(日)
|◎放送記念日
■宮古島市
▽マティダお笑い劇場（午後２時30分開場・マティダ市民劇場）
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23日
|◎彼岸明け◎世界気象デー
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
■多良間村
▽わんぱく塾修了式（午後３時・図書館２階）
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24日(火)
|◎世界結核デー
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・社協〈平良支所〉ホール）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
■多良間村
▽たらま塾（午後４時30分・図書館２階）
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25日
|◎電気記念日
■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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26日(木)
|◎浜下り
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
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27日(金)
|◎さくらの日◎絵本週間（－４月９日）
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室
（午前10時・社協城辺支所)
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28日
|◎シルクロードの日
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
|29日
(日)
|◎マリモの日
■宮古島市
▽緊迫する東アジア安保保障情勢（午後３時30分開場・マティダ市民劇場）
|30日
(月)
|■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
|31日
(火)
|◎オーケストラの日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。