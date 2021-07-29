宮古島市の新規感染は7人(速報値)





県は29日、新型コロナウイルスで、県関係で過去最多を更新する392人の新規感染を確認したと発表した。宮古島市での新たな感染者は７人だった。





直近１週間の新規感染者数(人口10万人当たり・29日)

沖縄県94.46人全国２位

東京都97.94人全国１位

宮古島市(試算値)36.61人

全国平均31.81人





宮古島市の感染者累計は1006人(島外で感染判明の市在住者5人含む)となり、1000人の大台を超えた。