宮古毎日新聞（電子板）の試読はこちらから｜宮古毎日新聞社

トップ > 未分類 > 【速報】新型コロナ29日、県関係全体は過去最多更新の392人

2021年7月29日(木) 16:47

【速報】新型コロナ29日、県関係全体は過去最多更新の392人

　宮古島市の新規感染は7人(速報値)


　県は29日、新型コロナウイルスで、県関係で過去最多を更新する392人の新規感染を確認したと発表した。宮古島市での新たな感染者は７人だった。


　直近１週間の新規感染者数(人口10万人当たり・29日)

　　沖縄県94.46人全国２位

　　東京都97.94人全国１位

　　宮古島市(試算値)36.61人

　　全国平均31.81人


　宮古島市の感染者累計は1006人(島外で感染判明の市在住者5人含む)となり、1000人の大台を超えた。

 | 

  • 宮古島の人口

    令和3年7月1日現在

    宮古島市 54,856 人
    27,726 人
    27,130 人
    世帯数 28,629 軒
    多良間村 1,097 人
    604 人
    493 人
    世帯数 529 軒

  • 天気


  •  

    2021年7月
    « 6月    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • 社団法人日本新聞協会

    • 日本新聞協会2