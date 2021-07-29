「地域に根ざした確かな視点」宮古島の地域の話題・ビジネス＆カルチャーニュース
2021年7月29日（木曜日）
旧暦：6月20日 先勝戊寅
トップ > 未分類 > 【速報】新型コロナ29日、県関係全体は過去最多更新の392人
2021年7月29日(木) 16:47
宮古島市の新規感染は7人(速報値)
県は29日、新型コロナウイルスで、県関係で過去最多を更新する392人の新規感染を確認したと発表した。宮古島市での新たな感染者は７人だった。
直近１週間の新規感染者数(人口10万人当たり・29日)
沖縄県94.46人全国２位
東京都97.94人全国１位
宮古島市(試算値)36.61人
全国平均31.81人
宮古島市の感染者累計は1006人(島外で感染判明の市在住者5人含む)となり、1000人の大台を超えた。
ひとつ前の記事へ | ひとつ後の記事へ
令和3年7月1日現在
更新時間は午前9時～午前10時の予定です。 Produced by 有限会社セルリアンネット
Copyright by 宮古毎日新聞社 1999-2021 ページ内に掲載の記事写真の無断掲載は一切禁じます。全ての著作権は宮古毎日新聞社に帰属します。