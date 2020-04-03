2020年4月3日(金) 18:22
令和2年4月のこよみ
令和2年4月（卯月）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。
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１日
(水)
|◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎エイプリルフール
◎不動産表示登記の日週間（－７日）◎絵本週間（－９日）
◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン◎新聞閲読月間
◎インテリア月間◎河川美化月間◎未成年者飲酒防止強調月間
◎身体障害者福祉強化運動月間◎ロータリー雑誌月間（－30日）
◎春の防犯運動（－５月31日）
◎春季における都市緑化推進運動（－６月30日）
■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
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２日
|■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
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３日
|◎ちゅらさんの日
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
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４日
|◎清明
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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5日
|■宮古島市
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）
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６日
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◎新聞をヨム日◎春の新聞週間（－12日）◎春の全国交通安全運動（－15日)
▽市立図書館休館日
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７日
|◎世界保健デー
■宮古島市
▽各小中高校１学期始業式
▽入学式（平良中、北中、久松中、鏡原中、西辺中、狩俣中、西城中、城辺中、砂川中、下地中、上野中、池間小・中、県立高校）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
■多良間村
▽多良間小学校始業式▽多良間中学校入学式▽多良間幼稚園入園式
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８日
|◎花祭り
■宮古島市
▽入学式（平良第一小、北小、南小、東小、久松小、鏡原小、西辺小、狩俣小、西城小、城辺小、福嶺小、砂川小、下地小、上野小、伊良部島小、宮古特別支援学校）
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽多良間小学校入学式▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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９日
|■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
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10日
|◎女性の日◎女性週間（－16日）
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
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11日
|■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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12日
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13日
|◎水産デー
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
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14日
|◎ポスト愛護週間（－20日）
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
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15日
|◎みどりの月間（－５月15日）
■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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16日
|◎全国海難防止強調運動（－５月５日）
■宮古島市
▽市立図書館休館（館内整理日）
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□上野地区
▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）
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17日
|◎世界血友病デー
■宮古島市
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
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18日
|◎発明の日◎よい歯の日
■宮古島市
□城辺地区
▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午前10時30分・同館）
■多良間村
▽書道教室（午前９時・図書館２階）
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19日
|◎穀雨◎地図の日
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20日
|◎県民交通事故０の日◎郵政記念日◎郵便週間◎切手趣味週間（－26日）
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□平良地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□下地地区
▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）
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21日
|◎民放週間（－27日）
■宮古島市
▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）
▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）
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22日
|◎アースデー
■宮古島市
□平良地区
▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）
□城辺地区
▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□下地地区
▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）
■多良間村
▽書道教室（午後３時・図書館２階）
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23日
|◎緑の募金強調週間（－29日）◎こどもの読書週間（－５月12日）
■宮古島市
□平良地区
▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）
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24日
|■宮古島市
▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）
□平良地区
▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）
□城辺地区
▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
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25日
|◎国連記念日
■宮古島市▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）
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26日
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27日
|◎哲学の日
■宮古島市
▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）
□城辺地区
▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
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28日
|◎サンフランシスコ平和条約発効記念日
■宮古島市
▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）
□平良地区
▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）
□城辺地区
▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
□下地地区
▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）
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29日
|◎昭和の日◎畳の日◎おもちゃ週間◎社会教育週間
◎緑茶週間（－５月５日）◎ゴールデンウィーク（－５月６日）
■宮古島市
▽市立図書館休館（祝日・振替休日）
|30日
(木)
|◎図書館記念日
■宮古島市
□城辺地区
▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)
□伊良部地区
▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめ確認してからお出掛けください。