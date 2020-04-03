１日 (水) ◎飲酒運転の根絶運動の日◎交通安全県民の日◎エイプリルフール

◎不動産表示登記の日週間（－７日）◎絵本週間（－９日）

◎建設産業の労働時間短縮推進キャンペーン◎新聞閲読月間

◎インテリア月間◎河川美化月間◎未成年者飲酒防止強調月間

◎身体障害者福祉強化運動月間◎ロータリー雑誌月間（－30日）

◎春の防犯運動（－５月31日）

◎春季における都市緑化推進運動（－６月30日）

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）



２日

(木) ■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）



３日

(金) ◎ちゅらさんの日

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）



４日

(土) ◎清明

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



5日

(日) ■宮古島市

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午後３時・同館）



６日

(月) ◎新聞をヨム日◎春の新聞週間（－12日）◎春の全国交通安全運動（－15日)

■宮古島市 ▽市立図書館休館日

▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）

７日

(火) ◎世界保健デー

■宮古島市

▽各小中高校１学期始業式

▽入学式（平良中、北中、久松中、鏡原中、西辺中、狩俣中、西城中、城辺中、砂川中、下地中、上野中、池間小・中、県立高校）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）

■多良間村

▽多良間小学校始業式▽多良間中学校入学式▽多良間幼稚園入園式



８日

(水) ◎花祭り

■宮古島市

▽入学式（平良第一小、北小、南小、東小、久松小、鏡原小、西辺小、狩俣小、西城小、城辺小、福嶺小、砂川小、下地小、上野小、伊良部島小、宮古特別支援学校）

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽多良間小学校入学式▽書道教室（午後３時・図書館２階）



９日

(木) ■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）



10日

(金) ◎女性の日◎女性週間（－16日）

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）



11日

(土) ■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



12日

(日)



13日

(月) ◎水産デー

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)



14日

(火日) ◎ポスト愛護週間（－20日）

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）



15日

(水) ◎みどりの月間（－５月15日）

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽上地生きいき教室（午前10時・上地構造改善センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）



16日

(木) ◎全国海難防止強調運動（－５月５日）

■宮古島市

▽市立図書館休館（館内整理日）

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□上野地区

▽上野生きいき教室（午前10時・上野老福センター）



17日

(金) ◎世界血友病デー

■宮古島市

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）



18日

(土) ◎発明の日◎よい歯の日

■宮古島市

□城辺地区

▽市立図書館城辺分館「おはなし会」（午前10時30分・同館）

■多良間村

▽書道教室（午前９時・図書館２階）



19日

(日) ◎穀雨◎地図の日



20日

(月) ◎県民交通事故０の日◎郵政記念日◎郵便週間◎切手趣味週間（－26日）

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□平良地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□下地地区

▽棚根・洲鎌生きいき教室（午前10時・洲鎌区コミュニティーセンター）



21日

(火) ◎民放週間（－27日）

■宮古島市

▽無料人権相談（午後１時30分・市役所平良庁舎１階会議室）

▽マタニティースクール（午後２時・平良保健センター）

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽来間生きいき教室（午前10時・来間島離島振興センター）



22日

(水) ◎アースデー

■宮古島市

□平良地区

▽西原・下崎生きいき教室（午前10時・下崎公民館）

□城辺地区

▽砂川生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□下地地区

▽嘉手苅・入江生きいき教室（午前10時・入江集落センター）

■多良間村

▽書道教室（午後３時・図書館２階）



23日

(木) ◎緑の募金強調週間（－29日）◎こどもの読書週間（－５月12日）

■宮古島市

□平良地区

▽荷川取生きいき教室（午前10時・荷川取公民館）

□城辺地区

▽西城（吉田・西西・長南・上区）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽与那覇生きいき教室（午前10時・与那覇コミュニティーセンター）



24日

(金) ■宮古島市

▽乳幼児健診（４カ月児・午前９時／10カ月児・午後１時・平良保健センター）

□平良地区

▽狩俣生きいき教室（午前10時・狩俣集落センター）

□城辺地区

▽城辺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）



25日

(土) ◎国連記念日

■宮古島市▽乳幼児健診（１歳半児・午前９時／３歳半児・午後１時・平良保健センター）



26日

(日)



27日

(月) ◎哲学の日

■宮古島市

▽市立図書館休館日▽健康相談（午後２時・平良保健センター）

□城辺地区

▽西城（比嘉・長北・長中・西中）生きいき教室（午前10時・社協城辺支所)



28日

(火) ◎サンフランシスコ平和条約発効記念日

■宮古島市

▽健康相談（午後２時・下地保健福祉センター）

□平良地区

▽老福生きいき教室（午前10時・平良福祉センター）

□城辺地区

▽福嶺生きいき教室（午前10時・社協城辺支所）

□伊良部地区

▽伊良部生きいき教室（午前10時・社協通所介護事業所いらぶ）

□下地地区

▽川満生きいき教室（午前10時・川満構造改善センター）



29日

(水) ◎昭和の日◎畳の日◎おもちゃ週間◎社会教育週間

◎緑茶週間（－５月５日）◎ゴールデンウィーク（－５月６日）

■宮古島市

▽市立図書館休館（祝日・振替休日）

